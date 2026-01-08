Millonarios sorprendió en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 al anunciar el regreso del experimentado delantero Radamel Falcao García.

Después de un semestre en el que no tuvo actividad, el 'tigre' llegó a un acuerdo para volver a vestir la camiseta número 9 del conjunto 'embajador' en un año en el que tendrá como gran reto la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana y la búsqueda del título de la Liga BetPlay.

Lorelei Tarón prepara el regreso a Bogotá

La noticia del regreso de Falcao a Millonarios emocionó a los hinchas de Millonarios, que se demostraron su entusiasmo hasta el punto de pedir que se pusieran a la venta los abonos para asegurar las entradas y acompañar al equipo.

Adicionalmente, con el retorno de Falcao también se registrará el de su familia, la cual está conformada por su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

Precisamente, Lorelei Tarón realizó una curiosa publicación en sus redes sociales, en la que mostró algunos detalles de los preparativos para la mudanza.

Tarón acompañó el carrusel de fotos un mensaje.

"Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas 🤣🤣🤣🤣🤣 vamos allá Bogotá ♥️♥️♥️♥️♥️ vamos allá MILLOS !!! te súper hemos extrañadooo♥️♥️♥️♥️", escribió Tarón.



