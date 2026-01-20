[Video] FCF admite insólito error con polémico penalti en la Liga BetPlay

Uno de los partidos que abría l

a fecha 1 en esta nueva edición de la Liga BetPlay fue protagonizado por el Deportivo Pereira y el conjunto de Llaneros, duelo disputado en el Estadio centenario de la ciudad de Armenia y que terminó con triunfo por 2-0 para el conjunto de Villavicencio.

El técnico Arturo Reyes, que en este 2026 dirige al equipo ‘matecaña’, no se guardó nada en su opinión sobre la actuación del arbitraje en ese partido, criticando con dureza la expulsión de Gustavo Torres y el penalti que les pitaron en su contra.

Revelan audios del VAR en polémica penalti entre Pereira y Llaneros

Cuatro días después del partido disputado en Armenia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con ayuda de la comisión arbitral publicó los audios del VAR durante la polémica jugada de penalti que significó el 2-0 para Llaneros.

En el video de la introducción a los audios del VAR, la FCF deja claro que no toda mano es sancionable, que el jugador del Pereira no extiende su cuerpo para sacar provecho de ello y desviar el baló, además, la mano es de apoyo tras su barrida sobre el césped, evidenciando un claro error del equipo arbitral sancionando ese penalti.

El joven árbitro del partido fue Ricardo Pabón de Norte de Santander, quien prácticamente hacía su debut en la Primera División y no tuvo el resultado deseado, mientras que el instrumento del VAR fue comandado por Jhon Ospina y Nataly Arteaga.

Pereira inicia la liga con su arbitraje en contra

Sumado a los problemas financieros que ha venido sufriendo el equipo ‘matecaña’ y que obligó a que varios de sus jugadores abandonaran la institución a finales del año pasado tras impagos en sus salarios, llega este partido donde las decisiones arbitrales estuvieron en su contra.

“Después de mirar las jugadas en el camerino, le dije a Gustavo (Torres) que si podía ir a pedirle disculpas a Léider Riascos, que creo que le dañó el esmalte de las uñas. (…) La mano está de apoyo, va resbalando y ni siquiera cambia la dirección del balón”, dijo evidentemente enojado Arturo Reyes en la conferencia de prensa luego del partido.