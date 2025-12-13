[Video] Final Junior vs Tolima: Teo hizo de la suyas e hizo expulsar a Sebastián Guzmán

La final de ida entre Junior y Deportes Tolima tuvo un punto de quiebre con la expulsión del mediocampista Sebastián Guzmán, en una acción que terminó marcando el desarrollo del partido.

El volante del equipo pijao cayó en una provocación de Teófilo Gutiérrez, quien fue protagonista de una jugada polémica en la mitad del campo.

La situación se presentó sobre el minuto 65, cuando el balón estaba en otro sector y Teófilo comenzó a buscar insistentemente a Guzmán sin que la pelota estuviera en disputa.

El atacante de Junior tocó al mediocampista en al menos dos ocasiones, generando tensión en una zona alejada de la acción principal.

Ante la provocación, Guzmán reaccionó con un leve contacto con la cabeza, acción que fue suficiente para que Teófilo cayera de inmediato al césped.

El juez central no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al jugador de Tolima, dejando a su equipo con diez hombres.

La expulsión llegó en el mejor momento del conjunto visitante, que estaba cerca de encontrar el descuento y había equilibrado el trámite del juego.

Tras la roja, el partido se enfrió, Tolima perdió impulso ofensivo y no volvió a generar opciones claras de gol, cerrando una noche marcada por la polémica arbitral.