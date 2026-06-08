VIDEO - ¡Fuera de lugar! Anulan jugada de gol de Nacional Vs Junior en la final de la Liga BetPlay

Mala suerte tuvo Atlético Nacional este lunes 8 de junio en el partido contra Junior de Barranquilla por la final de vuelta de la Liga BetPlay, después de que se le anulara una opción de gol en el minuto 30 por fuera de lugar.

El equipo 'verdolaga', que arremetió en contra del arco de Junior, buscó la primera anotación con centros de costado que, en su mayoría, controló la defensa visitante.

Sin embargo, en el minuto 30, Juan Manuel Rengifo lanzó un centro desde el sector oriental al segundo palo con destino de Andrés Felipe Román.

En un primer intento, Román no pudo conectar el esférico con su cabeza, pero en el rebote alcanzó a empujarlo con su guayo derecho y enviarlo al fondo de la red.

A pesar de la celebración, la acción fue anulada por el árbitro central Carlos Betancur, luego de que el juez de línea sancionara fuera de lugar.

La determinación fue ratificada por el VAR, por lo que la anotación no sumó en el marcador.

Nacional arremetió

Después de la acción de fuera de lugar, Atlético Nacional controló el balón y arrinconó a Junior en su propio campo.

Los verdolagas generaron peligro con remates de Milton Casco y Alfredo Morelos, que se estrellaron en el palo.