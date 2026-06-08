VIDEO - Morelos tuvo el primero de Nacional Vs Junior, pero remató mal

Atlético Nacional recibió este lunes 8 de junio a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot en el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay.

El equipo 'verdolaga' afrontó el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 0-3, que se registró en el encuentro de ida.

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Alfredo Morelos desperdició opción de gol

Nacional, que arremetió en contra del arco de Junior, tuvo en el minuto 20 la opción más clara para anotar, pero el delantero Alfredo Morelos no pudo rematar con claridad.

En una acción rápida, Juan Manuel Rengifo filtró un pase a la espalda del defensa de Jermein Zidane Peña con destino de Andrés Felipe Román, quien rompió líneas para llegar al área de Junior por el carril central.

Sin embargo, la aproximación de Román fue interceptada por el portero Mauro Silveira.

El rebote le quedó en el borde del área a Alfredo Morelos, que remató, sin controlar antes el balón, con su pierna izquierda, pero el esférico se fue por encima del arco de Junior.

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Nacional, con todo en la final

Teniendo en cuenta la necesidad de remontar un marcador adverso, Atlético Nacional presentó lo mejor de su nómina para la final de vuelta de la Liga BetPlay.

Harlen Castillo se mantiene como portero titular y tendrá como respaldo en la defensa a Andrés Felipe Román, Miltón Casco, César Haydar y William Tesillo.

En el mediocampo se ubican Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Nicolás Rodríguez.

Alfredo Morelos será la referencia en el ataque.