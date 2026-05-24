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Jorman Campuzano

VIDEO - Gol de Campuzano y Nacional se acerca a la final de la Liga BetPlay

Jorman Campuzano marcó en el minuto 53 el 2-0 de Nacional sobre Tolima en el marcador global.
Daniel Zabala
Nacional derrota a Tolima en la semifinal de la Liga BetPlay
Nacional derrota a Tolima en la semifinal de la Liga BetPlay // Créditos: David Jaramillo

Jorman Campuzano acercó a Atlético Nacional a la gran final de la Liga BetPlay al abrir este sábado 23 de mayo el marcador en el partido de vuelta de la serie semifinal frente a Deportes Tolima.

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Gol de Campuzano

En el segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional saltó al gramado del escenario antioqueño con el objetivo de marcar y sacar ventaja en la serie.

En el minuto 53, la defensa 'verdolaga' recuperó la pelota, luego de un pelotazo de la defensa de Tolima, El esférico quedó en poder de Jorman Campuzano cerca de la mitad de la cancha.

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Campuzano empezó a transportar el balón sin recibir la presión de los rivales hasta que encontró el espacio para sacar un fuerte remate de media distancia.

El disparo del mediocampista se desvió en un rival, por lo que terminó desubicando al guardameta de Deportes Tolima Neto Volpi y metiéndose al fondo de la red.

Con este gol, Atlético Nacional amplió su ventaja de 2-0 en el marcador global de la ronda semifinal de la Liga BetPlay y se acerca a la gran final del certamen.

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