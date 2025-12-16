Junior y Bucaramanga se pelean por un jugador del América

Cristian Barrios atraviesa días decisivos mientras define su futuro deportivo tras completar su tercer año con América de Cali. El atacante barranquillero, de 27 años, siente que su ciclo en el conjunto escarlata está llegando a su fin.

El panorama, sin embargo, no es sencillo. Barrios tiene contrato vigente por un año más y en América no contemplan una salida a préstamo. Además, la dirigencia fijó una tasación cercana a los 3 millones de dólares para una venta dentro del FPC, cifra elevada para el mercado local. La presidenta del club, Marcela Gómez, ha sido clara públicamente, la intención institucional es contar con el jugador una temporada más.

Un perfil muy cotizado que mueve el mercado

Pese a las dificultades contractuales, el nombre de Cristian Barrios ha estado muy activo en el mercado. Su representante ha recibido múltiples sondeos en las últimas semanas, reflejo del interés que genera un futbolista con desequilibrio, velocidad y capacidad para romper líneas en el uno contra uno.

Aunque su principal aporte no está en las cifras de gol, su habilidad para generar ventajas ofensivas lo convierte en un recurso altamente valorado. Desde Brasil y la MLS se han producido contactos preliminares, aunque hasta ahora no han llegado ofertas formales que permitan avanzar en una negociación internacional.

Junior y Bucaramanga, los que van en serio en Colombia

Dentro del FPC, hay dos clubes que ya manifestaron un interés real y decidido, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. Ambos preparan estrategias distintas para intentar destrabar una operación compleja.

Junior, el club de su ciudad natal y del que se sabe Barrios es hincha, planea acelerar gestiones una vez finalice su participación en la final de la Liga BetPlay. El equipo rojiblanco considera que el extremo encaja perfectamente en su proyecto de renovación ofensiva y ve en él una prioridad para 2026.

Desde Barranquilla se habla de una propuesta cercana a los 2 millones de dólares, más la cesión de uno o dos jugadores como parte de la operación. La familia Char confía en que esta fórmula pueda resultar atractiva para América y abrir una puerta que hoy parece cerrada. El componente emocional también juega un papel clave, para Barrios, la idea de vestir la camiseta del Junior y jugar en el Metropolitano pesa mucho.

Atlético Bucaramanga, por su parte, busca dar el golpe del mercado. Sabe que compite contra el factor sentimental, pero confía en una propuesta deportiva y económica sólida. El club santandereano planea ofrecerle al jugador un contrato muy competitivo y la posibilidad de ser titular indiscutido, algo que no tendría garantizado en una nómina amplia como la de Junior.

Además, Leonel Álvarez será un factor determinante. El técnico tiene previsto hablar directamente con Barrios para expresarle que lo considera una pieza central de su proyecto para 2026. En cuanto a la negociación con América, Bucaramanga propondrá un préstamo con cargo alto y una opción de compra casi obligatoria al final del vínculo.

Un final que no se ha escrito

Cristian Barrios espera. Su futuro aún no está definido y todo dependerá de cómo evolucionen las negociaciones en las próximas semanas. Continuar en América, cumplir el sueño de jugar en Junior o protagonizar una sorpresa con Atlético