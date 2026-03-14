Adiós oficial a Aldair Quintana: así fue el comunicado del Atlético Bucaramanga

El arquero colombiano Aldair Quintana cerró oficialmente su etapa en Atlético Bucaramanga luego de rescindir su contrato con la institución santandereana, según confirmó el club a través de un comunicado dirigido a la afición, los medios de comunicación y la opinión pública.

La salida del guardameta marca el final de un ciclo que dejó una huella profunda en la historia reciente del equipo ‘Leopardo’. Durante poco más de dos años, Quintana se convirtió en una de las figuras más representativas del plantel, recordado por sus intervenciones decisivas y por el liderazgo que ejerció bajo los tres palos.

“Hasta el día de ayer formó parte de nuestro club": Bucaramanga, sobre Aldair Quintana

En el pronunciamiento oficial, el club aclaró que la decisión de terminar el vínculo contractual fue tomada exclusivamente por el futbolista. “Hasta el día de ayer formó parte de nuestro club”, indicó la institución en el comunicado, al tiempo que precisó que la determinación no obedeció a situaciones internas ni a decisiones administrativas o disciplinarias.

El nombre de Quintana quedará inevitablemente ligado al momento más glorioso en la historia de la institución: la conquista del primer título de liga en 2024 en la Liga BetPlay. En aquella campaña histórica, el guardameta fue uno de los grandes protagonistas gracias a su seguridad en el arco y a sus actuaciones determinantes en momentos clave del campeonato.

“El papel de Aldair fue fundamental en la consecución del primer título de Liga en la historia del club”, destacó el comunicado del Bucaramanga, que además agradeció al arquero por su entrega y compromiso durante su paso por la institución.

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Las cifras respaldan su impacto deportivo. Desde su llegada al equipo, Quintana disputó 120 partidos oficiales y logró mantener su portería en cero en 54 oportunidades, números que reflejan su regularidad y consistencia a lo largo de su etapa con el club. A ello se suma un registro destacado: el guardameta atajó 11 penaltis, una cifra poco común incluso para arqueros con trayectorias más extensas.

Quintana protagonizó actuaciones memorables que lo consolidaron como uno de los referentes del equipo

Su influencia también se extendió al plano internacional. En torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Quintana protagonizó actuaciones memorables que lo consolidaron como uno de los referentes del equipo santandereano.

Más allá de los números, en el club destacan el legado humano que dejó dentro del vestuario y en la relación con la hinchada. En el comunicado, la institución reiteró que continuará enfocada en sus objetivos deportivos mientras le desea éxito al arquero en los próximos desafíos de su carrera.

Todo apunta a que el siguiente destino de Quintana estará en el fútbol internacional, específicamente en el ecuatoriano Independiente del Valle, donde el guardameta buscará prolongar su carrera tras convertirse en una de las figuras más recordadas en la historia reciente del Atlético Bucaramanga.