[Video] Hinchas retrasaron el América vs Santa Fe, ¿por qué?

El partido entre América de Cali y Santa Fe, disputado este viernes 13 de febrero por la sexta fecha de la Liga BetPlay, sufrió un leve retraso en el inicio del segundo tiempo en el estadio Pascual Guerrero.

Durante la primera mitad, el compromiso se desarrolló con total normalidad, sin interrupciones y con el ambiente habitual de uno de los partidos más llamativos del fútbol colombiano.

¿Por qué se retrasó América vs Santa Fe?

Sin embargo, el panorama cambió para el arranque del complemento. En medio de la celebración por los 99 años de América, la hinchada encendió bengalas y lanzó bombas de humo desde las tribunas.

La gran cantidad de humo en el terreno de juego impidió que el árbitro diera inicio inmediato al segundo tiempo, ya que la visibilidad no era la adecuada para jugadores y cuerpo arbitral.

Ante esta situación, el partido tuvo que esperar cerca de cinco minutos mientras el humo se disipaba y las condiciones mejoraban en el campo del Pascual Guerrero.

Una vez el ambiente estuvo despejado y se garantizó la visibilidad, el juez central autorizó la reanudación del compromiso sin mayores inconvenientes.

En la segunda mitad no se presentaron nuevos contratiempos relacionados con la hinchada ni con factores externos.

De esta manera, tras el breve retraso, el encuentro continuó con normalidad y pudo completarse sin más interrupciones en la sexta jornada de la Liga BetPlay.