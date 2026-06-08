VIDEO - Increíble recibimiento de los hinchas de Nacional para la final contra Junior

Atlético Nacional recibe este lunes 8 de junio a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot en el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay-i de 2026.

El equipo 'verdolaga' afronta el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 0-3 sufrido en el duelo de ida en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Increíble recibimiento de los hinchas de Nacional

En la previa del partido, los aficionados de Atlético Nacional, le dieron un increíble recibimiento q su equipo al momento en el que los jugadores saltaron al terreno de juego del estadio Atanasio Girardot.

Con bengalas de color verde y pirotecnia alrededor de la cancha, los hinchas 'verdolagas' quisieron hacer sentir su respaldo al grupo de futbolistas.

Adicionalmente, las tribunas estuvieron llenas de banderas y sombrillas con los colores verde y blanco, características de Atlético Nacional.

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Nacional, con todo en la final

Teniendo en cuenta la necesidad de remontar un marcador adverso, Atlético Nacional presentó lo mejor de su nómina para la final de vuelta de la Liga BetPlay.

Harlen Castillo se mantiene como portero titular y tendrá como respaldo en la defensa a Andrés Felipe Román, Miltón Casco, César Haydar y William Tesillo.

En el mediocampo se ubican Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Nicolás Rodríguez.

Alfredo Morelos será la referencia en el ataque.