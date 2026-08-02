Deportivo Cali sumó un valioso triunfo este sábado 1 de agosto en la fecha 15 de la Liga BetPlay Femenina al derrotar en condición de visita 2-1 a Atlético Nacional en partido válido por la fecha 15.

El equipo 'azucarero' se impuso gracias a las anotaciones de Valeria Cárdenas y Lorena Cobos. El descuento de las antioqueñas fue obra de Jylis Corena.

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Con este resultado, Deportivo Cali se mantuvo líder del certamen con 38 puntos y Atlético Nacional está en la segunda casilla con 26 unidades.

Insólito penal

En el final del partido disputado en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín se registró un insólito penal en favor de Atlético Nacional.

Con el marcador 2-1 en favor de Deportivo Cali, el equipo antioqueño se lanzó al ataque en búsqueda de la igualdad.

Después de un pelotazo largo, la guardameta Valentina González cometió un grave error al no poder despejar el balón, el cual fue ganado por una delantera de Atlético Nacional.

Sin embargo, cuando la jugadora verdolaga se encaminaba hacia el arco para anotar fue jalada por el pelo por parte de la defensora Jessica Bermeo.

La jueza central Andrea Pardo se percató del hecho, por lo que sancionó infracción y penal para Atlético Nacional y además expulsó a Bermeo por la agresión.

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A pesar de tener una oportunidad de oro para igualar, Atlético Nacional desperdició la posibilidad, ya que el cobro fue atajado por Valentina González, quien le dio la victoria a Deportivo Cali.