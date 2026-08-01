Así será la gira asiática de Luis Díaz y Bayern Múnich: partidos y plan de trabajo

Oficialmente se terminaron las vacaciones del futbolista colombiano Luis Fernando Díaz, quien se reportó este sábado 1 de agosto a los trabajos de pretemporada del Bayern Múnich con el objetivo de prepara lo que será la campaña 2026/2027.

Después de cumplir con el primer entrenamiento, Lucho fue incluido por parte del director técnico Vincent Kompany en la lista de jugadores que viajarán a Jeju, Corea del Sur, y Hong Kong para ser parte de la Audi Summer Tour.

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Así será la Audi Summer Tour

Bayern Múnich y el colombiano Luis Fernando Díaz trabajarán en territorio asiático desde este sábado 1 hasta el próximo 8 de agosto.

El gigante alemán se instalará inicialmente en la isla de Jeju en Corea del Sur, en donde disputará el 4 de agosto un encuentro amistoso contra el Jeju SK FC.

Posteriormente, el Bayern Múnich viajará a Hong Kon, en donde se medirá con el Aston Villa en el Kai Tak Stadium el 7 de agosto.

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Novedades en la plantilla de Bayern Múnich

Jugadores como Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Lennart Karl y Bryan Zaragoza no se desplazarán a Corea del Sur, ya que permanecieron en Múnich cumpliendo con trabajos de recuperación al sufrir algunos problemas físicos.

Por otro lado Dayot Upamecano, Harry Kane, Michael Olise e Ismael Saibari se sumarán a los trabajos de pretemporada, luego de la gira.

¿Cuándo será el primer partido oficial de Bayern Münich?

Bayern Múnich, con Luis Díaz, disputará su primer partido oficial de la temporada 2026/2027 el próximo 22 de agosto, cuando enfrente a Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania.