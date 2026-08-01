México bajó a Colombia del liderato tras victoria en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Nueva fecha para que la Selección Colombia Femenina siguiera por un buen rumbo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia habían sacado una victoria positiva contra Jamaica con un aplastante 5-0, pero con México la cosa fue distinta.

Lea también San Lorenzo confirmó la contratación de un defensor colombiano de lujo

Colombia tuvo una variante con respecto a la nómina que afrontó el debut ante Jamaica. Natalia Giraldo apareció en la titular, mientras que Jimena Ospina no atajó. Michelle Vásquez, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara, Angie Salazar, Sara Sofía Martínez, Mariana Muñoz, Daniela Garavito, Kelly Ibargüen, Ingrid Guerra y Melanin Aponzá completaron el XI inicial.

Aunque Colombia intentó acercarse al marcador, nunca pudieron lograr el empate y México se quedó con los tres puntos. Infortunadamente con este desliz, la ‘Tricolor’ va tercera en el grupo, puesto que Puerto Rico también sumó de a tres ante Jamaica.

GOL DE PAOLA GARCÍA DE MÉXICO VS COLOMBIA

Durante los primeros minutos del partido, Colombia y México no se hicieron daño en un comienzo tranquilo y de pocas opciones para ambas escuadras. Llegando a la primera media hora del compromiso, fue cuando llegaron las emociones y el gol de las mexicanas.

Ese impacto que tuvo Colombia contra Jamaica que desde los primeros minutos ya ganaba no fue posible en este segundo encuentro con una férrea defensa de Carol Cazares y Karol Bernal, además de Ana Mendoza por una banda. De hecho, en una intención de Ingrid Guerra en el área, la zaga defensiva rechazó al córner.

Lea también Oficial: Carlos Bacca fue anunciado por su nuevo equipo

El gol llegó a los 29 minutos en una asistencia magistral de Nicole Pérez para Paola García y ante la salida de Natalia Giraldo, García picó la pelota por encima de Giraldo para guiar la victoria de la ‘Tri’ desde la primera media hora de juego.

Pese al intento de las colombianas por marcar sobre el agregado de la primera mitad con un remate de Daniela Garavito que se perdió por un lado, no hubo cómo vulnerar el arco custodiado por Celeste Espino.

MÉXICO MANTUVO LA VICTORIA EN EL SEGUNDO TIEMPO Y COMPLICA A COLOMBIA

Durante los segundos 45 minutos, México salió con las ganas de aumentar la ventaja que consiguieron en la primera etapa. Nicole Pérez inquietó con un tiro libre que Natalia Giraldo tuvo que rechazar con los puños antes de que llegara alguna rematadora a capitalizar.

Nuevamente lo intentó México con un recorte de Lourdes Bosch frente a Natalia Giraldo y la golera del América de Cali ganó la pelea para salvar el segundo tanto de las mexicanas. Las mejores opciones fueron para la selección de la Concacaf con un cabezazo fácil a las manos de Giraldo.

Con el ingreso de Ana Mile González a los 65 minutos por Daniela Garavito, la Selección Colombia tuvo dos claras. Una en una jugada colectiva entre González e Ingrid Guerra que remató la delantera del Cali y Celeste Espino controló con facilidad.

Luego, un pase de Ana Mile nuevamente a Ingrid Guerra que intentó entrar al área para rematar, pero antes llegó Celeste Espino para salvar la aproximación sudamericana. Con victoria de México terminó el partido y ahora las mexicanas son líderes junto con Puerto Rico.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA Y MÉXICO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS?

Este resultado obliga a Colombia a sí o sí ganar en la última fecha. Puerto Rico y México tienen cuatro puntos después del empate en la primera fecha y respectivas victorias de ambas selecciones en la segunda jornada de los Centroamericanos.

Lea también Examen para Millonarios: visitan al bicampeón por la segunda fecha de la Liga

En ese orden de ideas, el domingo 2 de agosto, la Selección Colombia enfrenta a Puerto Rico, mientras que México se verá las caras con Jamaica en simultáneo. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia necesitan sumar de a tres sin importar lo que pase con mexicanas y jamaiquinas para sellar la clasificación a las semifinales.