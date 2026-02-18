[Video] Jaguares sorprendió a Santa Fe y le ganó 3-1 en Montería

Este martes 17 de febrero se llevó a cabo el partido entre Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe, duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I, donde el conjunto ‘Cardenal’ visitaba la ciudad de Montería, una plaza tradicionalmente complicada para sacar resultados positivos.

El partido estuvo atrasado por alrededor de una hora debido a tormentas eléctricas que caían sobre el Estadio Jaraguay de Montería, así que los equipos con la coordinación del juez central del compromiso decidieron resguardarse mientras calmaban las condiciones climáticas pensando en la seguridad de todos.

Lea también: Hubert Bodhert, nuevo técnico destituido del FPC: ¿Cuántos entrenadores van?

Así fue el partido entre Jaguares y Santa Fe

En la reanudación del compromiso, el equipo celeste sorprendería a Santa Fe con gol al minuto 21, una jugada gestada por sector derecho donde envían un centro al área de Santa Fe que no despeja de la mejor forma el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, dejando el balón para la llegada de Andrés el ‘Topo’ Rentería, que definió para poner el 1-0.

Un primer tiempo donde Santa Fe no pudo generar grandes llegadas de peligro sobre el arco defendido por Diego Martínez, solo realizando algunos remates de media distancia por parte de Hugo Rodallega y Víctor Moreno ante la dificultad de pisar el área y superar a los defensas de Jaguares.

Lea también Lorenzo sorprende: fue a ver jugador en partido entre Fortaleza y Chicó

¿Cómo quedó el partido entre Jaguares y Santa Fe?

Para el inicio del segundo tiempo, el equipo de Montería aumentaría la ventaja nuevamente con una jugada gestada por derecha y un nuevo centro al área que esta vez tiene la anticipación del goleador Rentería, que puso el 2-0 tras un remate de primera que no pudo contener el arquero Marmolejo.

Pasaban los minutos y el equipo rojo de la capital del país no se sentía cómodo en el partido, no se vía una forma clara para poder descontar en el marcador, mientras que Jaguares no renunciaba al ataque y en una de esas jugadas de contragolpe obtuvo el 3-0 gracias a un cabezazo del delantero Jader Maza, ratificando el flojo partido de los centrales de Santa Fe y en general de todo el cuadro capitalino.

El descuento del 'León' llegaría al minuto 88 por obrta de Omar Fernández Frasica, quien había ingresado al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Luis Palacios, dejando el 3-1 definitivo en el marcador.