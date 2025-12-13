[Video] José Enamorado hizo un golazo y puso a ganar a Junior ante Tolima

Junior de Barranquilla empezó a ganar la final de la Liga BetPlay muy temprano, pues apenas a los cinco minutos del primer tiempo, el delantero José David Enamorado anotó un golazo para el 1-0 ante Tolima.
Ha sido un partido de transiciones, y luego de que Tolima se acercó al área juniorista, se gestó un contragolpe en el cual Guillermo Paiva optó por abrir a la banda derecha, donde se ubicaba Enamorado libre de marca.
Allí, el jugador barranquillero arrancó por la banda y entró al área casi sin acompañamiento de alguno de sus compañeros, por lo que hizo una jugada individual que salió a la perfección.
Primero tiró un taco con el cual se deshizo de un defensa rival, y tras ello hizo un nuevo enganche hacia adentro para perfilarse de cara al arco aunque con la pierna zurda.
Aun así, esto no fue un impedimento para el futbolista de 26 años, quien no se acogió a la absurda premisa que indica que "es muy diestro", y remató con la pierna izquierda.
El remate fue al ángulo, imposible para el portero brasileño Neto Volpi, quien se tiró, pero no alcanzó a desviar la pelota y el Junior se fue arriba muy temprano.
Video del gol de José Enamorado en la final Junior vs Tolima
Posterior al gol, hubo una celebración con pirotecnia por parte de la hinchada de Junior, la cual obligó a pausar por casi cinco minutos el partido, quitándole ritmo a un elenco local que salió a ganar.