Marino Hinestroza NO ha firmado con Vasco, que hizo un anuncio oficial

Vasco da Gama realizó su primer anuncio oficial relacionado con la llegada del delantero colombiano Marino Hinestroza, confirmando el acuerdo alcanzado con Atlético Nacional para concretar su fichaje de cara a la temporada 2026.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el club brasileño informó que ya existe un acuerdo entre las partes y dio a conocer los primeros detalles del proceso que seguirá el futbolista antes de ser presentado formalmente.

“Vasco da Gama anuncia que ha llegado a un acuerdo con Atlético Nacional de Colombia para el fichaje del delantero Marino Hinestroza”, publicó el club carioca, marcando así el inicio oficial de la operación.

En el mismo comunicado, Vasco señaló que el jugador arribó en la madrugada del domingo a Brasil para someterse a los exámenes médicos correspondientes, paso previo a completar los trámites administrativos y contractuales.

La negociación por Hinestroza se aceleró en los últimos días, luego de que se cayera la posibilidad de su llegada a Boca Juniors, club que durante varias semanas fue el principal interesado en contar con los servicios del atacante.

Sin embargo, las diferencias entre Boca y Atlético Nacional impidieron que se alcanzara un acuerdo, situación que fue aprovechada por Vasco da Gama para presentar una oferta formal que terminó siendo aceptada por el conjunto antioqueño.

Detalles del acuerdo entre Vasco y Nacional por Marino Hinestroza

De acuerdo con lo conocido, Vasco pagará cerca de 5 millones de dólares por el 80 % de los derechos deportivos de Marino Hinestroza, en una de las transferencias más importantes del mercado reciente para el club brasileño.

La apuesta de Vasco responde a la proyección del futbolista colombiano, quien a sus 23 años busca consolidarse en el fútbol internacional y dar un salto en su carrera deportiva.

Se espera que, ya completados los exámenes médicos y los trámites burocráticos, Marino Hinestroza sea presentado oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama a lo largo de la próxima semana, iniciando así una nueva etapa en el fútbol brasileño.