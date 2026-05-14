Junior de Barranquilla reaccionó a tiempo y consiguió empatar el partido ante Once Caldas gracias a un tanto de Lucas Monzón, resultado que le permitió irse al descanso con ventaja 2-1 en la serie de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.

[VIDEO] Junior reaccionó antes del entretiempo: así fue el gol de Monzón al Once

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El compromiso en el estadio Romelio Martínez comenzó con intensidad y emociones desde los primeros minutos. Once Caldas sorprendió al cuadro barranquillero al minuto 15 con un golazo de Pipe Gómez, quien aprovechó una asistencia de Andrés Roa para sacar un remate rasante desde fuera del área que venció al arquero rojiblanco y silenció parcialmente las tribunas.

Tras el golpe recibido, Junior adelantó líneas y empezó a generar peligro especialmente por las bandas con Bryan Castrillón y Yimmi Chará. Guillermo Paiva tuvo una opción clara de cabeza, mientras Fabián Ángel probó desde media distancia, aunque sin éxito ante la defensa del equipo albo.

Junior tomó nuevamente el control de la serie: 2-1 antes de terminar el primer tiempo

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El Once Caldas también respondió y estuvo cerca de ampliar la ventaja con remates de Dayro Moreno y Jefry Zapata, pero el arquero del Junior respondió de buena manera para mantener con vida al conjunto local.

La igualdad finalmente llegó al minuto 41. Luego de un tiro de esquina, Lucas Monzón apareció dentro del área y conectó un potente remate de pierna izquierda que terminó en la escuadra izquierda del arco defendido por Joan Felipe Parra. El defensor aprovechó la desatención de la zaga visitante y desató la celebración de los hinchas barranquilleros.

Con el 1-1 parcial en el compromiso y el 2-1 en el global, Junior tomó nuevamente el control de la serie antes del descanso, aunque el partido quedó abierto para una segunda mitad cargada de tensión y emociones en busca del boleto a las semifinales.