[Video] Medellín dejó escapar el triunfo: empató 2-2 con Llaneros

El partido que abría la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay fue protagonizado por Llaneros y el Deportivo Independiente Medellín, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé’ ubicado en la ciudad de Villavicencio.

Ambos equipos llegaban al partido con urgencia de obtener la victoria, pues el conjunto local venía de dos derrotas consecutivas (ante Pasto y Millonarios), mientras que el Medellín empató 1-1 con Pereira en el partido pasado, resultado que lo dejó con apenas 6 puntos en la tabla.

Lea también: La Selección Colombia tiene nuevo amistoso; inesperado rival previo al Mundial

Así fue el partido entre Llaneros y Medellín

El partido tuvo pocas jugadas de peligro en el primer tiempo, donde se vio un Llaneros con una mayor posesión de balón, pero con pocas ideas en zona ofensiva, algunos acercamientos con pelota quieta y lo más destacado, una doble atajada del arquero Eder Chaux que salvó la caída del Medellín.

Teniendo en cuenta que Medellín jugó el partido con varios canteranos pensando en darle descanso a algunos titulares para lo que será el duelo de vuelta contra Liverpool de Uruguay por Copa Libertadores, el aporte del DIM en zona ofensiva fue muy poco, sin embargo, en un contragolpe lograría abrir el marcador a su favor.

Lea también Con Linda Caicedo: convocatoria de la Selección Colombia para la SheBelieves Cup

Fabra protagonista y el VAR también

Las emociones del partido llegaron en el segundo tiempo, donde el equipo de Alejandro Restrepo aprovechó un contragolpe para marcar el 1-0, gol al minuto 50 que nació de un tiro de esquina a favor de Llaneros que Medellín neutraliza para enviar el balón para Frank Fabra, quien realiza una gran corrida, se acerca al área y envía un centro que fue desviado por Brian Benítez, que termina anotando en su propia portería.

Se veía difícil el empate de Llaneros, sin embargo, el VAR intercedió para analizar una posible mano en el área del Medellín, acción que fue revisada por el juez central y posteriormente sancionada como penalti, cobro que fue bien ejecutado por Jhon Vásquez, quien puso el 1-1 al minuto 76 del partido.

En los minutos finales se abrió mucho más el partido con llegadas de peligro para ambas escuadras, primero Daniel Mantilla tuvo el 2-1, pero atajó Eder Chaux, y luego, DIM arremetió en zona de ataque, tanto que lograría el gol al minuto 94 gracias a Diego Moreno, que empujó el balón tras un centro que ningún defensor de Llaneros pudo interceptar.

Todo parecía quedar en triunfo del Medellín, sin embargo, el equipo de Villavicencio no renunció al ataque y en los instantes finales obtuvo el 2-2 definitivo con anotación de Neider Ospina.