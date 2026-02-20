Con Linda Caicedo: convocatoria de la Selección Colombia para la SheBelieves Cup

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria del director técnico Angelo Marsiglia para que la Selección Colombia femenina de mayores dispute una nueva edición de la SheBelieves Cup.
El equipo nacional contará con Linda Caicedo, Leicy Santos, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas y Mary José Álvarez como sus principales figuras.
La ausencia más destacada es, sin duda, la de Mayra Ramírez, quien no ha podido tener actividad con su equipo Chelsea al presentar problemas físicos.
Otra figura del fútbol femenino colombiano que no entró en consideración fue Catalina Usme, quien regresó al balompié nacional para vestir la camiseta de América de Cali.
La Selección Colombia se concentrará en Bogotá entre el 22 hasta el 25 de febrero antes de viajar a Estados Unidos para afrontar el certamen.
Convocatoria de la Selección Colombia femenina:
ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
CATALINA PÉREZ – Racing Club de Strasbourg Alsace (FRA)
DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
DANIELA CARACAS – R.C.D. Espanyol (ESP)
DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
GREICY LANDAZURY – Palmeiras (BRA)
ILANA IZQUIERDO – Tigres U.A.N.L. (MEX)
JORELYN CARABALÍ – Boston Legacy F.C. (USA)
KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
LICED SERNA – Pumas (MEX)
LINDA CAICEDO – Real Madrid ESP
MANUELA PAVI – Toluca F.C. (MEX)
MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Olympique de Marseille (FRA)
NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
VALERIN LOBOA – Portland Thorns (USA)
WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)
Calendario de Colombia en la SheBelieves Cup
La Selección Colombia enfrentará a durísimos rivales de talla internacional en la SheBelieves Cup 2026. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia se medirán con Canadá, Argentina y cerrarán el certamen frente a Estados Unidos.
Marzo 1
Canadá vs. Colombia
Hora: 2:00 p.m. (hora COL)
Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.
Marzo 4
Argentina vs. Colombia
Hora: 3:30 p.m. (hora COL)
Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio
Marzo 7
USA vs. Colombia
Hora: 3:30 p.m. (hora COL)
Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.