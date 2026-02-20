La Selección Colombia tiene nuevo amistoso; inesperado rival previo al Mundial

La Selección Colombia sigue ultimando detalles pensando en lo que será el Mundial 2026, el equipo ‘Tricolor’ que dirige el técnico Néstor Lorenzo ya tiene programados dos partidos amistosos para la fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia, duelos que se llevará a cabo en territorio estadounidense, pero que no serán los únicos previos a la cita orbital.

Y es que en las últimas horas se ha confirmado un nuevo rival para el seleccionado colombiano, un inesperado equipo que no estaba en el radar de nadie, pero que al igual que el conjunto sudamericano hará presencia en el Mundial 2026.

Anuncian nuevo amistoso de la Selección Colombia; será el último previo al Mundial

La Selección de Jordania anunció recientemente que ha pactado un partido amistoso con el equipo colombiano, duelo programado para el próximo 7 de junio en San Diego, California, que será el último de preparación para estas dos escuadras pensando en lo que será el Mundial de la FIFA 2026.

Es importante recordar que Jordania jugará el primer Mundial de su historia en este 2026, conjunto asiático que logró clasificarse para la cita orbital luego de quedar segundo en su grupo de eliminatorias, solo detrás de Corea del Sur, selección con la que empató en condición de visitante.

¿Cuál es el grupo de Jordania en el Mundial 2026?

El equipo asiático se ubica en el Grupo J del campeonato del mundo, compartiendo zona con el último campeón Argentina, Austria y Argelia, partidos exigentes para una Jordania que intentará tener una actuación aceptable en su primer Mundial, buscando sorprender y acceder a los 16vos de final, recordando que a esa instancia avanzarán los primeros y segundos de cada grupo, más los ocho mejores terceros.

