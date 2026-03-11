Problemas para el PSG: Al Khelaïfi retenido en Qatar

Un partido de Champions League suele reunir a todas las figuras del club en el estadio. Sin embargo, esta vez el palco del Paris Saint-Germain tendrá una ausencia llamativa. El presidente del equipo, Nasser Al Khelaïfi, no podrá acompañar al club en uno de los duelos más importantes de la temporada debido a la delicada situación política que atraviesa su país.

Lea también Yamal salvó a Barcelona en su peor partido de Champions League

Al Khelaïfi permanece en Qatar en medio del conflicto

El dirigente del Paris Saint‑Germain no asistirá al partido de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Chelsea FC debido a la situación de tensión que vive Qatar en medio del conflicto con Irán.

Según informaciones desde Francia, el presidente del club se encuentra actualmente en Doha y no puede abandonar el país por la incertidumbre que rodea el espacio aéreo en la región. En los últimos días se han registrado ataques iraníes sobre territorio qatarí como respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra la república islámica.

La situación ha obligado al dirigente a priorizar su presencia en Qatar y seguir el encuentro desde la distancia, dejando el fútbol temporalmente en segundo plano.

Lea también Se definió el futuro de Griezmann en el Atlético luego de la goleada ante Tottenham

El PSG delega funciones para el duelo de Champions

La ausencia de Al Khelaïfi se notó incluso antes del partido. El presidente no asistió al entrenamiento del equipo, algo que se había convertido en una tradición desde que asumió el cargo en 2011.

Ante su ausencia, el club ha delegado las responsabilidades institucionales en el director deportivo Luis Campos y en el entrenador Luis Enrique.

Campos será quien represente al dirigente en el palco del Parque de los Príncipes durante el partido frente al conjunto londinense.

Un viaje prácticamente descartado

En las últimas horas se había especulado con la posibilidad de que Al Khelaïfi viajara a última hora para presenciar el partido. Sin embargo, esa opción quedó prácticamente descartada debido a la incertidumbre que existe sobre el tráfico aéreo en la región.

Por ahora, el presidente del PSG seguirá el encuentro desde Qatar mientras espera que la situación en Oriente Medio se estabilice. Solo cuando el panorama sea más seguro podría regresar a París y retomar su agenda habitual con el club.