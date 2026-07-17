[Video] Medellín presentó oficialmente su nueva camiseta

Independiente Medellín presentó oficialmente este jueves 16 de julio sus nuevas camisetas para la temporada 2026 y el primer semestre de 2027, en un lanzamiento que llegó acompañado de varios cambios importantes en la imagen del club. El poderoso mostró mediante un video la indumentaria que usará en el segundo semestre de 2026, período en el que afrontará tres competencias.

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Un hecho importante es que el DIM tiene nuevo escudo, con el cual el club empieza a perfilar una identidad distinta para lo que viene. La expectativa ahora pasa por ver cómo se traducirá esta renovación en el plano deportivo, en un semestre en el que el poderoso buscará responder a la altura de su historia y de su hinchada.

Las nuevas camisetas Reebok del Medellín

La presentación se dio en medio de una etapa de renovación institucional para el equipo antioqueño, que recientemente también oficializó el cambio de escudo. Además, el DIM dejó atrás su vínculo con Adidas y pasó a trabajar con Reebok, marca que asumirá la confección de la ropa de competencia, entrenamiento y presentación, junto con una línea destinada a los hinchas.

El nuevo acuerdo con Reebok representa un giro relevante en la estrategia de imagen del club. La firma inglesa, adquirida por un consorcio estadounidense, busca recuperar protagonismo en el fútbol latinoamericano, y el Medellín aparece como una plataforma ideal para ese objetivo, sobre todo por la proyección internacional que puede tener el equipo en el corto plazo.

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En el entorno antioqueño, la apuesta ha generado expectativa porque el equipo participará en Copa Sudamericana en el segundo semestre. Ese escenario, sumado al peso de la institución en el fútbol colombiano, hace que la alianza con la nueva marca tenga un valor estratégico tanto deportivo como comercial.

Video de las nuevas camisetas del Medellín

La primera camiseta, como es habitual, conserva el color rojo como base principal. Esta vez, la prenda incorpora puños azules y una línea blanca, además de franjas verticales azules en los costados, en un diseño que mantiene la esencia tradicional del club pero con detalles modernos.

Otra de las novedades de esa camiseta es su cuello redondo, una característica que le da una apariencia sobria y clásica. La idea del diseño parece apuntar a un equilibrio entre identidad histórica y un aire renovado, algo que ha sido bien recibido por buena parte de la afición en redes sociales.

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La segunda indumentaria también trae cambios llamativos. Será blanca, con mangas azules, cuello polo y una tonalidad roja sutil debajo del cuello, en una combinación que busca diferenciarse de versiones anteriores sin perder los colores representativos del equipo.

En redes sociales, los primeros comentarios de los hinchas fueron en su mayoría positivos. Varios aficionados destacaron la posibilidad de ver “un aire fresco” en el diseño y celebraron que el club apueste por propuestas más innovadoras en una etapa de transformación de su imagen.