Cali cierra el fichaje de un extremo con pasado en Millonarios

Deportivo Cali continúa reforzando su plantel para el segundo semestre de 2026 y tendría prácticamente listo un nuevo fichaje. De acuerdo con comunicadores cercanos al club, el conjunto azucarero está cerrando la incorporación del extremo Yuber Quiñones.

Trayectoria de Yuber Quiñones, nuevo jugador del Cali

El futbolista, nacido en Tumaco hace 23 años, llegará tras finalizar su etapa en Deportivo Pereira, equipo con el que acordó su salida en medio de la crisis institucional que atraviesa la institución matecaña.

Quiñones debutó como profesional con Millonarios en 2021 y, desde sus primeros partidos, fue señalado como una de las grandes promesas de la cantera embajadora. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular indiscutido.

En busca de mayor continuidad, el atacante pasó a Deportivo Pereira en 2024. Allí encontró más regularidad y mejoró sus números, convirtiéndose en una pieza importante del equipo durante las últimas temporadas.

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Estadísticas de Yuber Quiñones

Con la camiseta de Millonarios disputó 71 partidos y marcó tres goles. En Pereira, por su parte, jugó 50 compromisos y anotó once tantos, registro que despertó nuevamente el interés de varios clubes del fútbol colombiano.

Deportivo Cali había intentado concretar la llegada de Marino Hinestroza, pero esa operación no prosperó. Ante ese panorama, la dirigencia aceleró las conversaciones por Quiñones para fortalecer el ataque del equipo.

El extremo se perfila como una alternativa para aportar velocidad y desequilibrio por las bandas, una de las prioridades que tenía el cuerpo técnico de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026-II.

Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo apunta a que Yuber Quiñones será presentado en los próximos días como nuevo jugador de Deportivo Cali, convirtiéndose en uno de los refuerzos del conjunto verdiblanco para el segundo semestre del año.