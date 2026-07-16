Zozobra en Santa Fe ad portas de la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay 2026-2

A pocos días del inicio del segundo semestre de 2026, Independiente Santa Fe afronta una situación que genera preocupación. De acuerdo con un reporte extraoficial, la venta de abonos está muy por debajo de lo que habitualmente registra el club.

Santa Fe ha vendido pocos abonos para el segundo semestre

Según informó el periodista Miguel París, hasta este jueves 16 de julio apenas 2.500 aficionados habían adquirido su abono para el semestre, una cifra lejana a los cerca de 8.000 abonados que suele tener el conjunto cardenal.

La situación cobra mayor relevancia porque el tiempo para adquirir el plan está por agotarse. El plazo finalizará el próximo martes 21 de julio, apenas dos días antes del debut oficial del equipo en la temporada.

Preciso de abonos de Santa Fe

Para los abonados antiguos, es decir, quienes tuvieron plan de Liga o Copa Libertadores durante el primer semestre de 2026, los precios oscilan entre 469.000 y 1.167.000 pesos. Los nuevos abonados, por su parte, pueden adquirirlos entre 536.000 y 1.335.000 pesos, además de descuentos si realizan la compra con tarjeta de crédito AV Villas. Aquí puede consultar más información.

El paquete incluye el ingreso a diez partidos de la Liga BetPlay, frente a Once Caldas, Boyacá Chicó, América, Jaguares, Fortaleza, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Pasto. También contempla el duelo de playoffs de la Copa Sudamericana contra Caracas y el compromiso de la fase 1B de la Copa BetPlay ante Unión Magdalena.

Precisamente, Santa Fe estrenará oficialmente el segundo semestre el próximo jueves 23 de julio, cuando reciba a Caracas en el estadio El Campín por el partido de ida de los playoffs rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Bajas y altas de Santa Fe para el segundo semestre

En el aspecto deportivo, el panorama es más estable. El equipo dirigido por Pablo Repetto mantendrá la base del plantel campeón, con las salidas confirmadas de Yéicar Perlaza y Edwin 'Shirra' Mosquera, mientras que Juan Sebastián Quintero no será inscrito debido a una lesión.

Por ahora, la única incorporación oficial es la de Kevin Balanta, quien reforzará la defensa cardenal. Además, el club espera anunciar uno o dos fichajes más antes del cierre del mercado, con la expectativa de que también aumente el respaldo de la afición en las tribunas para afrontar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.