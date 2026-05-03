VIDEO - Millonarios recibió golazo de globito y complicó su clasificación

Millonarios llegó a la última fecha de la Liga Betplay con chances de seguir avanzando en el certamen, aunque estas son mínimas y además dependían de otros resultados que involucraban a más equipos que están en la lucha por los últimos dos cupos.

El cuadro 'embajador' tenía un reto difícil por delante, ya que tendría que viajar a Valledupar par enfrentarse a Alianza FC y tenía que ganar, pero antes de que llegara a su fin la primera parte del encuentro el equipo local abrió el marcador con gol de Yeiner Londoño.

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VIDEO: Millonarios sufre con gol de Alianza

La fecha 19 de la Liga Betplay llegó cargada de emociones en distintas parte del país, ya que varios equipos tienen la posibilidad de seguir avanzando en la competencia, entre ellos Millonarios, el cual estaba obligado a ganar.

El equipo comandado por Fabián Bustos llegó con la necesidad de sumar de tres unidades en Valledupar, pero el objetivo se complicó a pesar de los intentos de gol que tuvo en la primera parte ya que fue Alianza el que se logró ir arriba en el marcador.

Yeiner Londoño fue quien se encargó de poner en ventaja a Alianza FC tras un pase filtrado que lo dejó solo frente a Guillermo de Amores y con frialdad picó el balón por encima de él para anotar el 1-0.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Once Caldas - 33 puntos

4. Junior - 32 puntos

5. Deportes Tolima - 30 puntos

6. América - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos (+2)

8. Santa Fe - 26 puntos (+5)

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Lea también Bucaramanga tendría refuerzo justo en el cierre de la Liga Betplay

9. Deportivo Cali - 26 puntos (+4)

10. Medellín - 26 puntos (+3)

11. Millonarios - 25 puntos (+8)

12. Bucaramanga - 23 puntos (+7)

13. Águilas Doradas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Jaguares - 18 puntos

17. Boyacá Chicó - 17 puntos

18. Cúcuta - 16 puntos

19. Alianza - 16 puntos

20. Deportivo Pereira - 10 puntos