[Video] Morelos erró penalti ante Millonarios; celebró todo El Campín

En el marco de la fecha 12 en la presente edición de la Liga BetPay, Millonarios recibe a Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo donde la primera gran chance del partido fue para el cuadro 'verdolaga', sin embargo, Alfredo Morelos terminó errando el penalti.

En una jugada donde el VAR intercede por una posible mano de Jorge Arias en el área de Millonarios, el juez central fue a revisar la jugada donde Matheus Uribe remata al arco y el balón pega en la extremidad del defensor de Millonarios.

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Así fue el penalti errado de Alfredo Morelos ante Millonarios

Transcurrían apenas los 10 minutos del partido cuando Atlético Nacional estaba en zona ofensiva, un remate de media distancia dio en la mano de Jorge Arias, jugada que a primera vista no fue sancionado por el juez central y que terminó siendo alertado por el VAR para el posterior penalti.

Alfredo Morelos sería el encargado de cobrar el penalti, sin embargo, el 'búfalo' le dio muy abajo al balón y este se fue arriba del travesaño, errando una chance clara de abrir el marcador a favor de Nacional.

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Los números de Alfredo Morelos este semestre en Nacional

El goleador del equipo 'verdolaga' llegaba a este compromiso con buena estadística, pues Morelos lleva 7 goles en 9 partidos disputados con Nacional en esta Liga BetPlay, además, registra una asistencia en este torneo.

Pese a su buen registro goleador, Alfredo Morelos no pudo destacarse en el importante duelo ante Millonarios por Copa Sudamericana y ahora erra el penalti en este juego de Liga BetPlay.

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