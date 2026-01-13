[Video] Oficial: Millonarios presentó a su nuevo delantero extranjero

Millonarios anunció a través de sus redes sociales el fichaje del delantero argentino Rodrigo Contreras, quien llega procedente del Deportes Antofagasta de Chile en condición de préstamo por un año.

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres sigue sumando elementos a su zona ofensiva tras la llegada de Radamel Falcao García y Carlos Darwin Quintero, teniendo en cuenta que Leonardo Castro es el otro dentro delantero de la plantilla y que se trabaja en la salida de Santiago Giordana.

Millonarios suma nuevo centro delantero para este 2026

En el video de presentación de Rodrigo Contreras, el argentino cuenta que nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina) y que ha cruzado fronteras para llegar a Bogotá, su nuevo hogar donde asumirá el reto de vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes de Colombia.

El atacante argentino de 30 años viene de anotar diez goles y una asistencia durante el 2025 en su paso por la Universidad de Chile, conjunto donde también militó en condición de préstamo procedente del Antofagasta.

¿Millonarios ya cerró su mercado de fichajes?

Teniendo en cuenta que este viernes inicia una nueva edición de la Liga BetPlay y ningún reporte más informa acerca de otro fichaje en el equipo ‘embajador’, se prevé que el conjunto azul no realice más incorporaciones a su plantilla, algo que podría no convencer del todo a sus hinchas, más teniendo en cuenta la posición de defensor central, recordando que no ha llegado un reemplazo del costarricense Juan Pablo Vargas.

Así las cosas, Millonarios terminaría su mercado de fichajes tras la llegada de Mateo García, Carlos Darwin Quintero, el lateral izquierdo Sebastián Valencia, Radamel Falcao García, el mediocampista Rodrigo Ureña, el extremo izquierdo Julián Angulo y ahora el argentino Rodrigo Contreras.