Fluminense piensa en otro delantero colombiano: es goleador y pide selección

Sin duda alguna, Fluminense no ha podido superar a los jugadores colombianos en este último tiempo. El cuadro brasileño tuvo a Jhon Arias como una de las grandes figuras antes de que diera el salto para el balompié inglés con el Wolverhampton. Intentaron con Santiago Moreno que no ha contado con la suerte y Kevin Serna que es uno de los referentes actuales de la plantilla.

Con los dos colombianos que tiene en este momento no le es suficiente hasta ahora y el Fluminense piensa en reforzar sus líneas para la Copa Libertadores con uno de los grandes goleadores del fútbol brasileño. Se trata nada más ni nada menos que de Kevin Viveros.

Su gran nivel en Atlético Nacional permitió que Kevin Viveros saltara a Brasil firmando un contrato con Athletico Paranaense. Es una de las grandes figuras del club de Paraná y ha contado con la confianza del cuerpo técnico, tanto así que reveló que el entrenador habla bastante con él para preguntar sobre jugadores colombianos.

KEVIN VIVEROS LLAMA LA ATENCIÓN DE FLUMINENSE

Después de ser la sensación de la Serie B de Brasil con Athletico Paranaense, a Kevin Viveros le aparecen pretendientes de mayor envergadura. Fluminense quiere contar con el atacante que viene de jugar 25 partidos en el ‘Furacao’ en donde marcó diez goles entre el balompié del ascenso y la Copa.

De acuerdo con Tiago Marchezini, periodista encargado del mercado de fichajes, Fluminense preguntó por las condiciones de transferencia de Kevin Viveros, delantero colombiano de 25 años. El ex Atlético Nacional y Sarajevo fue uno de los artífices del ascenso con Paranaense.









Ante esta situación, el Athletico Paranaense ya ha dado una respuesta clara y es la de negar cualquier oferta que llegue por Kevin Viveros. Y no es para menos, pues, acaba de ser uno de los artilleros en la llegada al Brasileirao de nueva cuenta. El vallecaucano espera contar con una temporada buena para estar en el radar de la Selección Colombia.

Sus goles, su portento físico y su capacidad goleadora piden a gritos ser observado en un futuro para la Selección Colombia. De hecho, Néstor Lorenzo afirmó hace algunos meses que, "puede aspirar a Selección Colombia".

Hace unas semanas, Kevin Viveros fue entrevistado en Despierta Win de Win Sports en donde demostró el agradecimiento con el canal que transmite el Brasileirao, dado que así pueden estar más pendiente de sus goles y por qué no, llegar a una Selección Colombia.