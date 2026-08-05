[Video] Polémico arbitraje salvó a figura de Santa Fe de la expulsión tras patadón en el cuello

Está a punto de terminar la fase de "todos contra todos" de la Liga Betplay Femenina y junto con ello llegó uno de los partidos más esperados de la competencia, el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe vs Millonarios, el cual estuvo protagonizado por un agónico gol y una controversial jugada que pudo dejar a Santa Fe con 10 jugadoras.

Millonarios se logró llevar los tres puntos de la victoria tras el gol de Lina Gómez sobre el minuto 90+2, ventaja que pudo haber sido más amplia si sobre el minuto 57 se hubiera revisado la brutal patada que le propinó Tahicelis Marcano a Laura Tamayo.

VIDEO: Santa Fe perdió en el clásico ante Millonarios y pudo terminaron 10 jugadoras

En el marco de la fecha 15 de la Liga Betplay se disputaron varios encuentros que terminaron de definir la clasificación de los clubes a la siguiente instancia y otros que servirían para posicionarse mejor en la tabla de posiciones, pero que también se jugaban por el honor, tal como lo fue el clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe.

El equipo comandado por Angie Vega y Omar Ramírez jugó en el Estadio El Campín el partido de la jornada 15 que terminó 1-0 a favor de las locales gracias al tanto de Lina Gómez.

Santa Fe empezó a desarmar su plantilla de jugadores y el rendimiento bajó drásticamente, situación notable en el clásico. La efectividad al momento de definir frente al arco ya no es la misma y en la zona defensiva también hay problemas.

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Aunque esto no es todo, ya que el planteamiento táctico estaría fallando y el trabajo mental con las jugadoras también, pues se vio a las jugadoras jugando sin pensar y más con el corazón que con la cabeza, tal como pasó con el caso de Marcano, quien comenzó como titular, pero tuvo problemas notables con el pasar de los minutos, el más grave de ellos en el minuto 55 al intentar interceptar una pelota que fue rechazada por Laura Tamayo con la cabeza, pero la santafereña siguió derecho y terminó impactando el guayo con el cuello de la rival.

Esta jugada fue catalogada como una amonestación con la tarjeta amarilla, situación que generó polémica en redes sociales por el "mal arbitraje" que se ve también en el fútbol femenino.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay

1. Deportivo Cali | 38 puntos | +25 DG

2. Atlético Nacional | 35 puntos | +21 DG

3. Millonarios | 32 puntos | +22 DG

4. América de Cali | 32 puntos | +18 DG

5. Internacional de Bogotá | 26 puntos | +6 DG

6. Santa Fe | 25 puntos | +12 DG

7. Internacional de Palmira | 23 puntos | -3 DG

8. Medellín | 19 puntos | +2 DG

9. Orsomarso | 19 puntos | +1 DG

10. Fortaleza | 16 puntos | -9 DG

11. Llaneros | 13 puntos | -18 DG

12. Junior | 12 puntos | -10 DG

13. Atlético Bucaramanga | 11 puntos | -21 DG

14. Real Santander | 10 puntos | -16 DG

15. Once Caldas | 8 puntos | -17 DG

16. Deportivo Pasto | 7 puntos | -13 DG