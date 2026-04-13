Un nuevo episodio de violencia empañó el clásico capitalino que terminó 1-1 entre Millonarios y Santa Fe. Esta vez, el protagonista fue el delantero Hugo Rodallega, quien denunció haber sido víctima de una agresión por parte de un hincha mientras se encontraba saliendo del escenario deportivo.

Rodallega, referente de Santa Fe no dudó en encarar al responsable

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa al atacante visiblemente molesto reclamando, según se reportó, un aficionado le lanzó una piedra. La situación generó indignación y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad y la violencia en los estadios del país.

Rodallega, referente de Santa Fe y uno de los goleadores históricos del fútbol colombiano, no dudó en encarar al responsable y exigir respeto. “¿Me descalabra y qué va a hacer?”, expresó el delantero, evidenciando su inconformidad ante un acto que pudo tener consecuencias más graves.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista Carlos Andrés Álvarez, el presunto agresor fue identificado y trasladado por las autoridades a una estación de policía, en medio de los protocolos de seguridad implementados en el escenario deportivo.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 16

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Los equipos que pelean por mantener se y por alcanzar el grupo de los ocho sufrieron duras derrotas que acortan la probabilidad de que puedan clasificarse para las semifinales del campeonato.

Nacional derrotó a su rival de patio y lo dejó al borde de la eliminación en la Liga, su interés evidentemente está en la participación internacional. Pasto derrotó a Tolima. Junior hizo lo propio como visitante contra Águilas. Once Caldas empató en el clásico con Pereira en Yopal, los de Arturo Reyes no conocen la victoria en el campeonato.

El máximo ascenso es del partido de cierre, Inter de Bogotá remontó contra Alianza y ganó 2-1, llegando a 25 puntos y metiéndose en la pelea, justo en una fecha en donde América, Millonarios, Cali, Llaneros dejaron puntos en el camino.

La jornada dominical del fútbol colombiano dejó dos empates y una goleada. El viernes 17 de abril comienza la fecha 17, con Jaguares vs. Pasto.

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