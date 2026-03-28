[Video] Sambueza salió en camilla, Daniel Torres expulsado y hubo amague de pelea en Bucaramanga-Santa Fe

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga dejó una acción polémica en su último suspiro, cuando el mediocampista Daniel Torres fue expulsado en el estadio Américo Montanini.

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La jugada se presentó en el tiempo añadido, en medio de un balón dividido en el que Torres se barrió con fuerza en busca de la pelota, pero terminó impactando al volante argentino Fabián Sambueza.

Tras el contacto, Sambueza quedó tendido en el terreno de juego con visibles muestras de dolor, lo que generó preocupación tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico del conjunto local.

En primera instancia, el árbitro central sancionó la acción correctamente con tarjeta amarilla para Torres, considerando que se trataba de una falta imprudente dentro de la disputa del balón.

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Video de la falta de Daniel Torres sobre Fabián Sambueza

No obstante, desde el VAR se hizo el llamado para revisar la jugada, lo que llevó al juez a acudir a la pantalla y analizar con mayor detenimiento el impacto sobre el jugador de Bucaramanga.

Luego de observar la repetición, el árbitro decidió cambiar su determinación inicial y mostró la tarjeta roja directa a Torres, dejando a Santa Fe con un hombre menos en los últimos instantes del compromiso.

Producto de la fuerte entrada, Sambueza tuvo que abandonar el campo en camilla, generando aún más tensión en el cierre de un partido que ya venía cargado de intensidad.

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Amague de pelea entre Kevin Londoño y Daniel Torres

Posteriormente, se presentó un conato de enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos, en el que estuvieron involucrados Torres y Kevin Londoño, lo que elevó el tono del final del encuentro.

Más allá de la polémica, Santa Fe se quedó con la victoria 2-1, resultado que le permitió llegar a 18 puntos, mientras que Bucaramanga se mantuvo con 19 unidades en la tabla de posiciones.