Infortunio en Santa Fe: se confirmó la lesión de una figura

Independiente Santa Fe sufrió un contratiempo de última hora previo al partido frente a Atlético Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay, luego de confirmarse una baja sensible en su nómina.

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Maximiliano Lovera, lesionado en Santa Fe

El lesionado es el mediocampista argentino Maximiliano Lovera, quien venía siendo uno de los jugadores más destacados del equipo en las últimas jornadas del campeonato.

Pese a que el futbolista hizo parte de la delegación que viajó a Bucaramanga, el cuerpo técnico tomó la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el compromiso, situación que inicialmente generó incertidumbre entre los hinchas.

Con el paso de las horas, fue el propio club el que aclaró la situación a través de sus canales oficiales, confirmando que el jugador presenta un inconveniente físico que le impide competir con normalidad.

¿Cuál es la lesión de Maximiliano Lovera?

Según el comunicado emitido por Santa Fe, Lovera “presentó una contusión muscular en la pierna derecha”, motivo por el cual no fue tenido en cuenta para el duelo ante el conjunto santandereano.

La ausencia del volante representa una baja importante para el equipo capitalino, teniendo en cuenta el nivel que había mostrado en sus más recientes presentaciones.

En efecto, Lovera había sido uno de los puntos altos del equipo en los partidos frente a Alianza FC, Deportivo Cali e Independiente Medellín, donde dejó buenas sensaciones en el frente de ataque.

Ahora, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para suplir su ausencia en un compromiso clave, en el que Santa Fe se juega buena parte de sus opciones de clasificación a los playoffs.

Se espera que en los próximos días el club entregue un parte médico más detallado, en el que se informe el tiempo de incapacidad del jugador y su posible fecha de regreso a las canchas.