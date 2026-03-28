Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Santa Fe contra Bucaramanga

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I comenzó a moverse tras la disputa de los dos primeros partidos de la fecha 14, aunque todavía resta el grueso de la jornada con ocho compromisos por jugarse entre sábado y lunes.

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Ganaron Águilas y Santa Fe

En el arranque de la fecha, Águilas Doradas se impuso 1-0 sobre Alianza en el estadio Cincuentenario de Medellín, gracias a un gol de penal de Jorge Rivaldo, resultado que le permitió alcanzar los 19 puntos y mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

Más tarde, Independiente Santa Fe dio un golpe importante al vencer 2-1 a Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini, con anotaciones de Luis Palacios y Hugo Rodallega, sumando así tres puntos clave en sus aspiraciones.

Con este triunfo, el conjunto cardenal llegó a 18 unidades y se metió nuevamente en la conversación por la clasificación, mientras que Bucaramanga se quedó con 19 puntos y perdió una oportunidad de meterse parcialmente en el grupo de los ocho.

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En la parte alta de la tabla, Nacional y Deportivo Pasto continúan liderando con 27 puntos, seguidos por Once Caldas (23) y Junior (22), en una zona que todavía no define clasificados de manera anticipada.

Asimismo, varios equipos cuentan con partidos pendientes, lo que mantiene abierta la posibilidad de cambios significativos en la clasificación una vez se pongan al día en el calendario.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

*Nacional – 27 pts (+17) Pasto - 27 (+5) Once Caldas – 23 Junior – 22 *América – 21 (+8) Internacional de Bogotá – 21 (-1) Millonarios – 20 (+9) *Tolima – 20 (+6) *Bucaramanga – 19 (+7) *Águilas Doradas – 19 (+1) *Santa Fe – 18 Cali – 16 (+2) Llaneros – 16 (+1) Fortaleza – 14 *Medellín – 13 Jaguares – 11 (-12) *Alianza – 11 (-13) Cúcuta – 8 (-9) *Chicó – 8 (-10) *Pereira – 6

*Equipo con un partido pendiente de fechas anteriores.

Partidos de sábado y domingo en el FPC

La fecha 14 continuará este sábado con tres partidos, entre ellos el duelo entre Cúcuta y Boyacá Chicó, además de los compromisos Tolima vs Jaguares y Cali vs Pereira.

Para el domingo se destacan enfrentamientos clave como Internacional vs Junior y el choque entre Pasto y Nacional, que podría perfilar al primer equipo clasificado a playoffs, mientras que el lunes se cerrará la jornada con Medellín vs América y Millonarios vs Fortaleza.