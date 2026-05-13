[VIDEO] Santa Fe se acerca a semifinales: Nahuel Bustos liquida al América

Independiente Santa Fe dio un golpe contundente en el estadio El Campín y prácticamente sentenció la serie frente al América de Cali gracias al tercer gol de la noche, obra del argentino Nahuel Bustos. El delantero apareció al minuto 56 para marcar el 3-0 parcial y desatar la euforia cardenal en Bogotá.

La jugada nació por el sector izquierdo con una rápida incursión de Omar Fernández, uno de los jugadores más desequilibrantes del compromiso. El atacante envió un pase preciso al corazón del área y Bustos apareció completamente libre para definir de pierna derecha debajo del arco y empujar el balón al fondo de la red.

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El tanto terminó siendo un golpe demoledor para el América, que ya llegaba afectado tras el doblete de Hugo Rodallega. El capitán cardenal había abierto el marcador al minuto 33 después de una asistencia del propio Bustos en un contragolpe letal, y más tarde amplió la ventaja con un cobro de penal antes del descanso.

Con el 3-0, Santa Fe tomó el control absoluto de la serie y dejó contra las cuerdas al conjunto escarlata, que nunca encontró respuestas defensivas ni reacción futbolística ante la intensidad del equipo dirigido por Pablo Repetto.

Nahuel Bustos, además de asistir a Rodallega en el primer tanto, terminó coronando una actuación sobresaliente con su gol en el segundo tiempo, consolidándose como una de las figuras del compromiso y pieza clave en la clasificación cardenal.