Medellín haría limpieza para el 2026-II: las bajas que tendría Amaranto Perea

Este primer semestre del 2026 no fue lo que esperaba ni Alejandro Restrepo que tomó las riendas hasta las últimas jornadas ni Sebastián Botero que tomó la responsabilidad de tratar de mejorar la mala cara. Estuvieron a nada de sellar la clasificación, pero Águilas Doradas truncó esa posibilidad en la fecha 19.

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En la Copa Libertadores tampoco pudieron seguir en la competencia más importante del continente y tendrán que disputar los Play-Offs de la Copa Sudamericana enfrentando nada más ni nada menos que a Vasco da Gama en busca de clasificar a los octavos de final.

Con Luis Amaranto Perea en el mando después del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, el antioqueño tomará las riendas del Medellín con la necesidad de sellar la clasificación a las fases finales de la Liga BetPlay e intentar ganar la Copa BetPlay tras la victoria ante Cúcuta que los deja líderes.

Amaranto Perea tendría las primeras bajas para el segundo semestre. Se habla de cinco jugadores que no seguirían y podrían ser más en esa lista de ausencias con la necesidad de mejorar los resultados y poder clasificar y ganar un título después de una sequía.

LAS PRIMERAS BAJAS DE MEDELLÍN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Esa clasificación de la Copa BetPlay les da por lo menos la tranquilidad inicial a Luis Amaranto Perea y a su cuerpo técnico de poder seguir en la competencia. Enfrentarán los octavos de final y tendrán que luchar hasta el final con esa necesidad de ganar trofeos.

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De acuerdo con información del Incógnito Poderoso en su cuenta de X, en Medellín no continuarían Kevin Mantilla, quien está en el club en calidad de cedido por Talleres de Córdoba. Mantilla ha tenido varias lesiones a lo largo de su estancia en suelo medellinense y la ‘T’ estaría pensando en una venta y en Antioquia no estarían dispuestos a comprarlo.

La zaga defensiva se verá afectada no solo por la salida de Kevin Mantilla, sino por José Ortiz que tampoco continuaría en el cuadro antioqueño. En el mediocampo saldría un referente que ha generado mucha división para los aficionados como Baldomero Perlaza.

Además de esas tres bajas que podría tener Luis Amaranto Perea, el cuerpo técnico tendrá que definir la continuidad de Hayen Palacios y de Diego Moreno que podrían dejar la institución antioqueña. El que sí parece que no va a continuar será nada más ni nada menos que Enzo Larrosa que no estuvo a la altura.

LOS PRINCIPALES RETOS DE AMARANTO PEREA

El mercado de fichajes será esencial para Medellín en busca de mejorar la plantilla y cumplir con uno de los principales retos que tendrá Amaranto Perea y sus colegas que comandarán el cuerpo técnico ‘Poderoso’. La confianza a partir de los jugadores que puedan llegar para ilusionar al hincha que poco le ha creído a la institución en este primer semestre.

Recuperar el apoyo de los aficionados será crucial, pues, a partir de ahí intentarán llegar lejos en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana. Los hinchas explotaron en la Copa Libertadores ante Flamengo y no pudieron continuar con el partido cuando se pausó todo a los dos minutos de juego.

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Además, el otro tema en discusión que tendrá que pelear el entrenador antioqueño es nada más ni nada menos que seguir en la Copa Sudamericana, competencia internacional que es uno de los principales objetivos de la plantilla. Su rival será Vasco da Gama y luego se medirían con Olimpia en octavos de final.

No solo tendrán que pelear en la Copa Sudamericana, sino que tendrán que hacer un buen papel en la Liga BetPlay para sellar la clasificación nuevamente y para pelear un título que es lo que más piden los hinchas, especialmente, tras perder ante el Pereira, Junior y Santa Fe.

La Copa BetPlay también entra en discusión entre los retos que tendrá Amaranto Perea, pues, el club se quedó a nada de gritar campeón en 2025 perdiendo la final con Atlético Nacional y ya está en octavos de final en este 2026. Habrá que esperar cómo responderá el nuevo cuerpo técnico a estas necesidades en el segundo semestre.