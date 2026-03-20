[Video] Tolima se metió en el grupo de los ocho; venció 2-0 a Fortaleza

Este jueves 19 de marzo seguían las acciones de la presente edición de la Liga BetPlay, donde uno de los partidos era protagonizado por Deportes Tolima y Fortaleza, duelo correspondiente a la fecha 12 que se lle´vo a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El compromiso empezó con buena intensidad y el equipo de la capital del país buscó ser desde el inicio ser agresivo en el arco rival, una intención que le acercaría al primer gol del partido, sin embargo, este fue anulado por una falta previa.

Lea también: Sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana: rivales de los equipos colombianos

Así fue el partido entre Tolima y Fortaleza

Fortaleza celebró el primer gol del partido al minuto 15 a través de Jhon Velázquez, sin embargo, el VAR advirtió una falta y el juez central terminó invalidando la acción, así que el compromiso seguía igualado a cero.

Tolima ya estaba advertido del peligro que podía representar Fortaleza, por eso, intentó imponer su juego desde la posesión del balón y a través de un remate de media distancia lograría poner el 1-0 a su favor.

Un verdadero golazo de Juan Pablo 'Tatay' Torres, que al minuto 33 del partido recibió un balón por zona derecha de la cancha, avanzó con espacio y tiempo hacia el arco rival para rematar fuerte venciendo la resistencia del portero Miguel Alejandro Silva.

Lea también Tolima en la Copa Libertadores: grupo y rivales confirmados

Tolima concretó el triunfo en el segundo tiempo

El equipo dirigido por el técnico Lucas González lograría ampliar su ventaja con un penalti bien ejecutado por Luis Fernando 'Chino' Sandoval, 2-0 definitivo con el que Tolima llega a 19 puntos en la tabla y se ubica en la sexta posición del torneo.

Por su parte, el equipo de los 'Amix' se quedó en la casilla 13 con 14 puntos, conjunto que tuvos sus chances de peligro sobre el arco rival, pero que finalmente no pudo vulnerar la defensa del Tolima y ya ve comprometida su clasificación a los cuartos de final, aunque matemáticamente todavía tiene opciones de estar en el grupo de los ocho.

En otras noticias: así quedaron los grupos de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026