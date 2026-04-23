Carlos Antonio Vélez lanzó fuertes críticas contra el arbitraje del partido entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó, especialmente por una acción revisada en el VAR que terminó anulando un posible penalti a favor del conjunto ajedrezado. El reconocido analista cuestionó de manera directa la labor de Jairo Mayorga y del equipo arbitral encargado de la tecnología.

¿Era penal para Chicó? Criticas al arbitraje de Mayorga ante Independiente Medellín

Lea también Atlético Nacional jugará con público en Yopal: estas son las restricciones en el Santiago de las Atalayas

En Palabras Mayores, Vélez comenzó señalando a los responsables de impartir justicia en el compromiso: “La terna arbitral de Medellín. Jairo Mayorga y el VAR con David Nicolás Rodríguez. Por favor”, expresó con evidente inconformidad.

El periodista centró su análisis en una jugada ocurrida en el área del Medellín, en la que el arquero Éder Chaux salió a disputar un balón con un atacante rival. Para Vélez, la infracción era clara: “Seis minutos. Penalti de Chaux. Entonces hay que revisar si el jugador de Chicó está o no en posición adelantada”, comentó inicialmente.

Acto seguido, criticó la interpretación posterior del VAR: “Resulta que no está en posición adelantada. Y entonces... no sé, llaman al árbitro. Aquí está la jugada, el arquero sale, eso es penalti, aquí y en la China y en la cochinchina y en Vietnam y en donde quiera”, afirmó, insistiendo en que la falta debió sancionarse.

Vélez: "¿Cómo puedan medir ellos en diagonal? seguramente deben tener su forma"

Uno de los puntos más cuestionados por Vélez fue el trazado de líneas para determinar el fuera de lugar: “Y entonces el auxiliar levanta la bandera. Y el VAR lo llama. Y miden como habrán medido eso. ¿Se dan cuenta la punta del zapato del hombre del Medellín? Y miden dizque el hombro del jugador de Chicó”, señaló.

El comentarista sostuvo que las imágenes mostraban con claridad que el delantero estaba habilitado. “Miren el pie, mírenle el pie. Yo la verdad no sé cómo puedan medir ellos en diagonal, seguramente deben tener su forma. Lo cierto es que está el cuerpo inclinado del atacante y el otro está macizo, firme, pero explayado con las piernas ampliadas. La punta del zapato lo está habilitando y se ve clarito”, manifestó.

Finalmente, el periodista consideró que la decisión pudo cambiar el rumbo del encuentro.: “Era una cosa legal que hubiera cambiado completamente la historia del partido. Esto pasó en el duelo del Medellín que, sin que le sobrara nada, le ganó a Boyacá Chicó”, concluyó Vélez, reabriendo el debate sobre el uso del VAR en el fútbol colombiano.