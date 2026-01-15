Tomaron decisión con Wilmar Roldán a horas de empezar la Liga Betplay

Uno de los árbitros más importantes en el fútbol profesional colombiano es, sin duda, Wilmar Roldán, quien ha hecho una carrera muy relevante no solo en el país, sino también en Sudamérica.

Y una de las grandes incógnitas en los últimos meses apuntaba a si Roldán continuaría o no arbitrando partidos profesionales durante este 2026, pero parece que ya hay una decisión tomada.

Según se pudo conocer, Roldán continuará durante este año en la Liga Betplay y también a nivel continental, por lo que veremos su actuación, al menos, durante este 2026.

La información apunta a que la Federación Colombiana de Fútbol le dio el visto bueno a Roldán para que haga parte de la terna arbitral durante 365 días más.

Roldán está cerca de cumplir 46 años y desde la Conmebol también tiene el aval para continuar, por lo que seguramente lo veremos en algunos compromisos de Copa Sudamericana y/o Copa Libertadores.

