El arbitraje colombiano escribió un nuevo capítulo en su historia con el nombre de Wilmar Roldán. El juez antioqueño alcanzó una impresionante cifra de partidos dirigidos en el fútbol profesional colombiano, consolidándose como uno de los árbitros más influyentes y experimentados del país.

Wilmar Roldán hizo historia: alcanzó impresionante registro en el FPC

El reconocimiento se llevó a cabo en el compromiso entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Con más de dos décadas de trayectoria, Roldán se ha convertido en sinónimo de autoridad, experiencia y presencia en los escenarios más exigentes del fútbol. Su camino comenzó oficialmente en febrero de 2003, cuando dirigió su primer encuentro entre Millonarios FC y Once Caldas. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer, marcada por designaciones en los torneos más importantes del continente y del mundo.

Portador de la escarapela FIFA desde 2008, el árbitro colombiano ha sido protagonista en competiciones como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa América y los Juegos Olímpicos. Su hoja de vida incluye hitos como haber dirigido la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina, así como participaciones en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde representó al arbitraje sudamericano en la máxima cita del fútbol.

Roldán llega a los 500 partidos y consolida su legado en el arbitraje colombiano

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A lo largo de su carrera, Roldán también ha sido objeto de debate en jugadas polémicas, lo que forma parte inherente de una profesión de alta exposición. Sin embargo, su constancia y preparación lo han mantenido en la élite durante años, siendo incluso reconocido como uno de los mejores árbitros de América en 2013.

El logro de 500 partidos refleja su longevidad y su vigencia en un entorno altamente competitivo. Desde la Dimayor destacaron su disciplina y aporte al desarrollo del arbitraje nacional, subrayando su papel como referente para las nuevas generaciones.