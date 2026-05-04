¿Ventaja contra el Once? Chará reveló la fórmula de Junior para cuartos de final

El cierre del todos contra todos dejó a Yimmi Chará como una de las voces autorizadas de Junior de Barranquilla para analizar el momento del equipo. Tras la victoria 4-3 ante Deportivo Pasto, el conjunto rojiblanco aseguró el segundo lugar de la tabla, un resultado que le otorga una ventaja clave de cara a las finales de la Liga BetPlay I-2026.

Atlético Nacional y el equipo de Barranquilla se quedaron con la posibilidad de la ventaja deportiva.

Junior logró la ventaja deportiva: "tuvimos que pelear una posición que nos dejara con ventaja"

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El experimentado mediocampista destacó la dificultad del compromiso y el mérito del triunfo. “Estábamos peleando con los que estaban de segundos. Era un partido difícil, es un equipo bastante competitivo y bueno, por suerte de nosotros…”, expresó, dejando ver la exigencia del duelo ante un rival que complicó durante gran parte del encuentro.

Sobre lo que significa cerrar en la parte alta de la tabla, Chará fue claro en el enfoque del grupo. “No pasamos tranquilos. Sabemos que venimos haciendo un buen trabajo, que el equipo logró el primer objetivo, que era clasificar. Después tuvimos que pelear una posición que nos dejara con ventaja, digámoslo para las finales y lo conseguimos”, afirmó, resaltando que el objetivo no solo era avanzar, sino hacerlo en una posición privilegiada.

¿Ventaja contra el Once? Chará reveló la clave de Junior para las finales

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El calendario apretado también fue tema de análisis, especialmente tras el reciente golpe en el ámbito internacional: “Sí, nos queda jugar, recuperar, descansar, porque el equipo es consciente de eso, tenemos un calendario bastante difícil, bastante apretado. Esperamos que con esta victoria el equipo termine de la mejor manera”, comentó, evidenciando la carga física y mental que afronta el plantel en esta fase de la temporada.

De cara a los cuartos de final, donde enfrentarán a Once Caldas, el mensaje fue de mesura y enfoque: “Pensaremos en cómo se va a desarrollar el partido, pues creo que vamos a empezar primero…”, señaló, sin adelantarse demasiado pero dejando claro que el equipo ya trabaja en lo que viene.

Junior, que cerró con 35 puntos producto de 11 victorias, encara ahora la fase definitiva con la convicción de haber cumplido una primera meta. Sin embargo, como lo deja entrever Chará, el verdadero desafío apenas comienza: convertir esa ventaja en resultados y pelear por el título.