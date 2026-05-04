Tormenta sobre Corinthians: cuestionamientos sacuden a su DT previo a enfrentar a Santa Fe

Corinthians llega golpeado a su próximo reto internacional tras caer 2-1 ante Mirassol FC en el estadio Maião, en un partido marcado por la polémica arbitral y un rendimiento irregular del conjunto dirigido por Fernando Diniz. La derrota no solo puso fin a su invicto bajo el mando del entrenador, sino que además lo dejó en zona de descenso del Brasileirao, encendiendo las alarmas a pocos días de enfrentar a Independiente Santa Fe por torneo internacional.

Críticas a Fernando Diniz luego de la derrota de Corinthians contra Mirassol

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El compromiso comenzó con inconvenientes, incluido un apagón en los primeros minutos que retrasó el desarrollo del juego. Sin embargo, lo más determinante llegó con las decisiones arbitrales encabezadas por Matheus Delgado Candançan, que generaron controversia desde el inicio. Una expulsión revertida tras el VAR y un penalti discutido que abrió el marcador condicionaron el desarrollo del encuentro.

En lo futbolístico, Mirassol fue superior en la primera mitad y capitalizó su dominio con goles de Carlos Eduardo y Edson Carioca. El primero convirtió desde el punto penal tras una acción cuestionada, mientras que el segundo amplió la ventaja luego de una jugada bien elaborada que expuso las falencias defensivas del ‘Timao’. Corinthians, que hasta ese momento había mostrado solidez con Diniz, lució desconectado y sin respuestas ante la presión del rival.

Corinthians quedó con 15 puntos y descendió al puesto 17, ingresando en zona roja

Para el complemento, el técnico intentó reordenar el equipo con variantes, pero la reacción llegó tarde. El descuento de Dieguinho en la recta final le dio algo de esperanza al visitante, aunque no fue suficiente para evitar la caída. Incluso en los minutos finales, el equipo paulista insinuó una posible igualdad, pero careció de precisión en el último tercio.

El resultado tiene consecuencias importantes en la tabla. Corinthians quedó con 15 puntos y descendió al puesto 17, ingresando en zona roja, mientras que Mirassol, aunque sigue comprometido, recortó distancias y mantiene viva su ilusión de permanencia.

El entrenador aseguró sobre el juego contra Santa Fe: "Evaluaremos con calma todos los aspectos para elegir el mejor equipo para jugar el miércoles. Debemos pensar en qué es lo mejor para el miércoles y, al mismo tiempo, planificar la estrategia para el domingo. Del miércoles al domingo quedan cuatro días. Veremos cómo se encuentran los jugadores".