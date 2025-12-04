Yepes está cerca de volver al fútbol; confesó contacto con un grande del FPC

El nombre de Mario Alberto Yepes es sin duda uno de los más recordados en la historia de la Selección Colombia, el exfutbolista que se desempeñó como defensor central y vistió la camiseta de clubes como Deportivo Cali, River Plate, Nantes, PSG, Chievo, Milan, Atalanta y San Lorenzo, es noticia luego de unas recientes declaraciones.

El exjugador que hizo parte de la plantilla de la Selección Colombia campeona de la Copa América de 2001, estuvo en conferencia de prensa promocionando y dando detalles de lo que será el evento ‘Capitanes legendarios’, un partido amistoso que tiene como objetivo rendir homenaje a múltiples referentes que han vestido la camiseta ‘Tricolor’.









Lea también: Repetto tendría primera baja en Santa Fe: club de la MLS ficharía a referente

Yepes confesó contactos con un grande del FPC

En medio de la conferencia de prensa sobre el partido que tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, el exjugador habló de su futuro en el fútbol, confesando que ha tenido contactos para hacer parte de alguna parte dirigencial de un histórico club colombiano.

Se trata del Deportivo Cali, conjunto donde Mario Alberto Yepes debutó en Primera División y supo ser campeón de liga en el año 1998, institución a la que tiene gran cariño y que ahora bajo unos nuevos dueños, podría ayudar en cargos de dirección deportiva.

"Tuve contacto con los actuales directivos de Deportivo Cali, pero quiero esperar a que ellos definan sus cosas allá y esperar en que puedo ayudar", aseguró el exjugador caleño de 49 años.

Vea también: Fichaje de un argentino ya es realidad: jugará en Bogotá por un año

Las nuevas directivas del Cali aprueban la llegada de Yepes

Ante la posibilidad de tener a Yepes en la institución ‘azucarera’, (había sido técnico entre 2016 y 2017), el nuevo presidente del Deportivo Cali, Rafael Tinoco, dejó claro que la idea es sumar al proyecto deportivo personas que tengan cariño inmenso y gran sentido de pertenencia con el club.

“Tenemos pensado la integración de la gente que quiere al club, que ha estado en el equipo y conoce la institución. Queremos tener lo mejor de lo mejor que ha tenido este club, hemos tenido muchos diálogos”, afirmó Tinoco según lo expresado por el Diario El País de Cali.