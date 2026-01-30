Yesus Cabrera tiene nuevo equipo: firmó por un año

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de la mejor manera y uno de los equipos que sorprendió recientemente fue Boyacá Chicó, el cual logró mantenerse en la primera división, aunque inició la temporada 2026 con un rendimiento bastante irregular.

Sin embargo, hay una "luz al final del túnel" para este mal inicio en cuanto a resultados deportivos y sería la cercana confirmación del fichaje de uno de los mediocampistas más experimentados del FPC, Yesus Cabrera, quien habría quedado como agente libre tras haber dado por finalizado su vínculo con Deportivo Pereira.

Yesus Cabrera será nuevo jugador de Boyacá Chicó

Boyacá Chicó logró salvar la categoría en la temporada 2025, pero esto no quiere decir que se deba descuidar, ya que en la tabla de posiciones del descenso comenzó con un promedio bastante bajo que debe empezar a recomponer con el pasar de los partidos del primer semestre.

Para intentar salvar el promedio, el estratega, Flabio Torres, y las directivas del club estuvieron mirando en el mercado de fichajes distintas alternativas para reforzarse y empezar a sumar resultados positivos que se vean reflejados en cuanto a puntaje.

El mediocampista de 35 años, Yesus Cabrera, habría sido la opción ideal para fortalecer al equipo. Aprovechando justamente el mal momento que pasó por Deportivo Pereira en cuanto a la crisis económica que obligó a muchos jugadores a rescindir de su contrato de manera anticipada.

El cartagenero dio por finalizado su vínculo con el equipo 'matecaña' después de dos años y ahora afrontaría un nuevo reto con el 'ajedrezado' en la Liga BetPlay, firmando un contrato que lo vincule durante todo el presente año.

¿Cómo le fue a Yesus Cabrera jugando con Pereira?

Tras finalizado su paso por el conjunto 'tiburón' en 2022, Pereira le abrió las puertas en el inicio de la temporada 2023, habiendo conseguido jugar 83 partidos, más de 4.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se logró reportar con 10 goles y cinco asistencias.