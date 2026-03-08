Yoshan Valois se queda en el FPC y no jugará con Nacional

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano todavía no ha llegado a su fin y los movimientos se siguen dando, por lo que finalmente Deportivo Pasto habría tomado una drástica decisión con el futuro de la joven promesa, Yoshan Valois.

Con tan solo 21 años el delantero se convirtió en una de las 'joyas' más codiciadas del FPC a lo largo del mercado de fichajes de la temporada 2026, llegando incluso a ser pretendido por un gran equipo como lo es Atlético Nacional, pero la novela finalmente habría llegado a su fin tras darse a conocer que el cuadro 'volcánico' volvió a inscribirlo para un partido de Liga Betplay.

Yoshan Valois se quedará en Pasto

Yoshan Valois era uno de los nombres que Atlético Nacional venía siguiendo para reforzar su frente de ataque. La idea del club antioqueño era clara, un préstamo con opción de compra que le permitiera evaluar al jugador sin hacer una gran inversión inmediata, en un mercado condicionado por los cupos y el presupuesto.

Sin embargo, esa fórmula no terminó de convencer a Deportivo Pasto. El club nariñense buscaba una operación que le garantizara ingresos concretos y seguridad a largo plazo, algo que la propuesta de Nacional no lograba ofrecer en comparación con otras alternativas que aparecieron sobre la mesa.

Valois sonó también para Millonarios, América, Medellín e incluso para viajar al fútbol de Rusia, en donde viviría su primera experiencia deportiva a nivel internacional. Sin embargo, las directivas del cuadro 'volcánico' no fueron seducidos por ninguna de las ofertas que recibieron y habrían decidido continuar con el delantero de 21 años.

Por el momento Valois cuenta con un valor en el mercado de 900.000 euros según Tranfermarkt que esperan siga aumentando con el pasar de los partidos y los goles que anote con la camiseta de Pasto, por lo menos durante el semestre de apertura de 2026.

¿Cómo le ha ido a Yoshan Valois con Deportivo Pasto?

La estrella de tan solo 21 años arribó en el segundo semestre de la Liga Betplay a Pasto desde Zamora de Venezuela. Con la camiseta del cuadro 'volcánico' jugó 20 partidos, más de 1.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con 10 anotaciones.