Liga de Quito

Liga de Quito sorprende y confirma fichaje de lujo para la Copa Libertadores

Liga de Quito armó una fuerte nómina para luchar por el título de la primera división de Ecuador y la Copa Libertadores.
Daniel Zabala
Liga de Quito confirmó fichaje de lujo
Liga de Quito confirmó fichaje de lujo // Fotos de AFP y Liga de Quito

La Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció este martes 27 de enero su gran fichaje para la temporada 2026. Se trata del delantero brasileño Deyverson Brum Silva, quien llega al equipo ecuatoriano procedente del Fortaleza de su país..

Deyverson tendrá su primera experiencia en Ecuador, luego de haber vestido las camisetas de Benfica y Belenenses en Portugal, Colonia en Alemania, Levante, Deportivo Alavés y Getafe en España.

En Brasil, el atacante de 34 años jugó en Brasil para Mangaratibense, Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro y Fortaleza.

Con el fichaje de Deyverson, la Liga de Quito cumplió con el pedido del director técnico Tiago Nunes, quien se planteó como objetivos para el 2026 luchar por el título de la Liga Pro y la Copa Conmebol Libertadores.

Detalles del fichaje de Deyverson por Liga de Quito

Deyverson llegó al equipo brasileño como agente libre, después de haber terminado su contrato en Fortaleza.

Extraoficialmente se conoció que el atacante firmó contrato por un año con un salario de 11,000 dólares mensuales más algunos bonos que dependerán de su rendimiento.

