Mascherano da luz verde para Messi en Libertadores: “Me encantaría”

Una noticia bomba que podría revolucionar completamente la historia de la Copa CONMEBOL Libertadores y volvería a poner el escenario sudamericano nuevamente junto con la CONCACAF como cuando México disputaba partidos de las competencias de Sudamérica.

De hecho, mucho se ha hablado de un interés de México de volver a formar un acuerdo con la CONMEBOL para regresar a una competencia internacional como la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Las cosas no se han resuelto y, sin duda alguna, las negociaciones siguen dando de qué hablar.

En estos momentos, la bomba podría caer desde la MLS, pues, el presidente del Inter Miami ha hablado acerca del sueño que tienen de llevar a Lionel Andrés Messi a la Copa Libertadores. El argentino podría disputar esta competencia si llegan a un acuerdo, pues, en el equipo estadounidense se sujetan a aquellos años cuando México tenía acceso a este torneo.

¿PODRÍA JUGAR INTER MIAMI EN LA COPA LIBERTADORES?

El presidente del Inter Miami, Jorge Mas había dicho en Diario Olé que, “obviamente, he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en la Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado este certamen”.

En este caso, tiene que haber un acuerdo entre las confederaciones. Este tema debe pasar por CONCACAF y CONMEBOL, “creo que, si de alguna manera se puede seguir creciendo el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor por eso”.

Por ahora, así están las cosas con las posibilidades de jugar este tipo de competencias en un futuro cercano. La necesidad pasa también por el interés de que Lionel Messi pueda actuar dentro de la competencia más importante a nivel internacional.

Sobre esto, Javier Mascherano aprobó completamente ese interés del presidente de Inter Miami de llevar al equipo a jugar las copas más importantes de Sudamérica. El entrenador argentino afirmó que, “poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial, que personalmente me encantaría. La verdad no tengo ni idea si es posible o no, no te puedo decir. Pero el deseo está, claramente. Si está la posibilidad, ojalá. Dependerá de los organizadores”.

LA MINI COPA LIBERTADORES QUE JUGARÁ INTER MIAMI EN LA PRETEMPORADA

Estos rumores acerca de la posibilidad del Inter Miami en la Copa Libertadores y el aval de Javier Mascherano se dan en medio de una pretemporada del cuadro estadounidense enfrentando a tres equipos de Sudamérica. La gira arrancará en Perú el 24 de enero contra Alianza Lima, el 31 de ese mismo mes en Medellín ante Atlético Nacional y el 7 de febrero en Ecuador frente a Barcelona de Guayaquil.

La pretemporada por Sudamérica podría reforzar ese interés por parte del presidente del Inter Miami y del entrenador argentino, Javier Mascherano para poder llevar a Lionel Messi a la Copa Libertadores.