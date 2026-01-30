Este equipo descartó la llegada de James Rodríguez: 'Nunca fue una opción'

El entorno de la Selección Colombia está a la expectativa, pues la cuenta regresiva a la Copa del Mundo ha iniciado. Faltan pocos meses para la disputa del certamen y la tricolor, le apunta a hacer más que una buena presentación: llegar lo más lejos posible en el Mundial.

Uno de los jugadores que seguramente, hará parte de la convocatoria, es James Rodríguez. El número 10 fue determinante para la conquista del Cupo al Mundial, haciendo una Eliminatorias de ensueño. Ahora, hay cierta preocupación con cuál será su nuevo equipo, por lo menos, para este primer semestre del 2026.

Los días van pasando y James Rodríguez no define su futuro. De hecho, todo apuntaría a que su próximo destino será la MLS, sin afán, pues la temporada en los Estados Unidos aún no inicia.

Ahora, no solo se ha hablado de esa opción en la MLS, pues a James Rodríguez lo han relacionado incluso, con equipos sudamericanos y del fútbol colombiano. Uno de ellos ha sido Millonarios.

Sin embargo, desde Ecuador llegó una información, de uno de los grandes de este país, interesado en contratarlo. De hecho, se hablaba del sondeo por parte del Barcelona y ahora, mencionaron a la Liga de Quito.

¿Si hubo interés en la Liga de Quito por James Rodríguez?

De acuerdo con información del medio Área Deportiva FM, el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, se refirió al supuesto interés por James Rodríguez “Liga nunca vio esa opción. Lo digo porque está mal decir lo que no corresponde. Un medio puso que dábamos tres millones de dólares. Es falso. Él es un gran jugador, pero no es así. Algún día dirán que vamos a fichar a Haaland y no es así”.

Todo indica que el destino de James Rodríguez no estará ni cerca a Sudamérica, a la espera de concretar su llegada a la MLS.

¿Cuánto tiempo lleva sin jugar James Rodríguez?

James Rodríguez no disputa un partido oficial desde el 8 de noviembre del 2025, cuando aun hacía parte de León de México. En esa oportunidad, estuvo en el juego vs. Puebla.