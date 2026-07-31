‘Limpieza’ en el Real Madrid continúa: otra figura se va

En los últimos días se pudo conocer que el poderoso Real Madrid de España va a vender un porcentaje importante del centro delantero Gonzalo García Torres, quien tiene apenas 22 años.

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El delantero va a la Premier

El jugador seguiría su carrera en el Fulham Football Club de la Premier League de Inglaterra. Se espera que en los próximos días se realice un anuncio oficial sobre el traspaso.



Pero Gonzalo no sería el único jugador que sería del conjunto merengue que, como bien se sabe, ahora es dirigido por el portugués José Mourinho. Otra joya del combinado ibérico daría el salto a otro equipo.

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El argentino está cerca de irse

Franco Mastantuono, quien no se ha podido afianzar en la plantilla blanca, también se iría del Real Madrid. Pero eso sí, el argentino saldría del equipo cedido, no en venta. Su carrera continuaría en el mismo fútbol del viejo continente.



“Sorpresa en la convocatoria del Real Madrid para el tercer amistoso de la pretemporada, en Austria con la Fiorentina italiana. En la relación de jugadores entregada por José Mourinho, no aparece Huijsen, con molestias; ni Rüdiger, con poco rodaje aún; ni Mastantuono… y en el caso del argentino, en el Madrid describen su ausencia como obvia: se queda en Madrid ante lo inminente de su salida cedido a algún equipo”, dijo As España.

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¿A dónde irá Franco?

“Porque el argentino no tiene sitio en este Madrid. Ya le costó mucho jugar el curso pasado. Empezó teniendo bastantes minutos con Xabi Alonso, pero fue perdiendo protagonismo y el resultado final de su primer curso como madridista fue escaso: no alcanzó los 1.500 minutos, anotando solo tres goles y dando una asistencia. Un bagaje escaso para quien costó más de 60 millones de euros procedente de River Plate”, añadió.



Los próximos días serán más que importantes para conocer en qué equipo seguirá su carrera Mastantuono. River Plate lo quiere, pero la operación no se realizaría. Real Madrid quiere que el joven jugador termine de madurar en Europa.













