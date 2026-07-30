Real Madrid vende a una de sus joyas: va a la Premier League

El poderoso Real Madrid ya tendría todo listo para vender a una de sus figuras en este mercado de fichajes. La prensa europea ya da por hecho el traspaso que le dejaría buenas cifras al conjunto merengue.

El jugador que se iría

El equipo, considerado por muchos como el mejor de la historia del deporte rey, trabaja en el mercado de pases, pero no solo en llegadas, también en salidas. Se espera un anuncio oficial al respecto en las próximas horas.



El jugador que se iría del Real Madrid es el centro delantero Gonzalo García Torres, quien tiene apenas 22 años. Se dice que el equipo dirigido por José Mourinho recibiría unos 40 millones de euros por un porcentaje determinado del jugador.

Lo que dice la prensa española

“Tras los refuerzos del Real Madrid en este mercado de fichajes (Cucurella, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva), el club blanco necesita hacer caja y buscar salida a algunos futbolistas. Más aún si quiere cerrar las operaciones de Yan Diomande y ‘Rodri’ Hernández”, dice Mundo Deportivo.



“Pues bien, salvo sorpresa de última hora, todo parece indicar que Gonzalo García, delantero de 22 años, jugará la siguiente temporada en el Fulham de la Premier League, donde coincidirá con el que ya fue su entrenador la temporada pasada en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Una operación que se cerrará en torno a los 40 millones de euros para hacerse con el 70% de los derechos del ariete español”, añadió.

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Se espera el anuncio oficial

El porcentaje restante del jugador lo conservaría el Real Madrid. Este traspaso se percibe de manera interesante tanto para el club como para el jugador, pues ambas partes, económicamente y en continuidad deportiva, se beneficiarían.



El conjunto merengue sigue ultimando detalles para lo que será el inicio de una temporada en el viejo continente. El gran objetivo del club es tanto la Liga de España como la Uefa Champions League.









