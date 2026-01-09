Linda Caicedo la sigue rompiendo: Importante reconocimiento en Madrid

El cierre del año dejó sensaciones muy positivas en el Real Madrid femenino. En medio de un calendario exigente y partidos decisivos en distintas competiciones, el equipo encontró respuestas individuales que marcaron diferencia y ayudaron a sostener el rendimiento colectivo en un tramo clave de la temporada.

Entre esas actuaciones destacadas apareció una jugadora que no solo respondió en los momentos importantes, sino que además se consolidó como una de las piezas más influyentes del plantel. Su impacto fue constante y terminó siendo reconocido por quienes siguen de cerca al conjunto blanco.

Un diciembre decisivo para la colombiana

Durante el último mes de 2025, Linda Caicedo tuvo una participación determinante en los compromisos del Real Madrid. La atacante colombiana disputó cuatro partidos oficiales y dejó números que reflejan su influencia en el juego ofensivo, tres goles y una asistencia en competiciones nacionales e internacionales.

Uno de sus momentos más destacados llegó en la UEFA Women’s Champions League, cuando anotó el gol que selló la victoria frente al Wolfsburg. Además, en la Copa de la Reina, fue protagonista absoluta ante el Espanyol con un doblete y una asistencia que impulsaron la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que el equipo ya piensa en un cruce de alto voltaje.









Reconocimiento de la afición

Ese rendimiento no pasó desapercibido para la afición madridista, que fue la encargada de elegirla como la mejor jugadora del mes. Linda se impuso en la votación frente a otras referentes del equipo, confirmando el respaldo de los hinchas y su creciente peso dentro del proyecto deportivo.

Tras recibir el reconocimiento en la Ciudad Real Madrid, la colombiana dejó claro que el premio es solo un impulso más de cara a lo que viene. Con el inicio de 2026, el equipo afronta nuevos retos inmediatos, entre ellos la Supercopa de España y el arranque de un nuevo tramo de Liga, compromisos que el plantel asume con ilusión y ambición.

Linda Caicedo cerró el 2025 reafirmando su rol protagónico en el Real Madrid femenino. Sus cifras, su influencia en partidos clave y el respaldo de la afición reflejan un crecimiento sostenido que ilusiona de cara al nuevo año. Con objetivos importantes en el horizonte, la colombiana comienza el 2026 como una de las grandes referencias del equipo blanco